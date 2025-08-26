Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…

Новый посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус, вручивший на прошлой неделе верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, дал первое интервью в стране пребывания независимому журналисту Эйнулле Фатуллаеву. В беседе с haqqin.az дипломат ответил на актуальные вопросы международной повестки и региональных процессов.

Отметим, что Р.Краус – профессиональный дипломат, возглавлял дипмиссию Израиля в России, а также департамент Евразийского региона в МИД Израиля.

В интервью haqqin.az посол Израиля прокомментировал возрастающую роль Израиля в регионе Южного Кавказа, Центральной и Малой Азии, а также ответил на вопросы о нарастающей геополитической конкуренции с Анкарой.