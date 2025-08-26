USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1061
Подписаться на уведомления
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Новость дня
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…

анонс
Отдел информации
11:58 1088

Новый посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус, вручивший на прошлой неделе верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, дал первое интервью в стране пребывания независимому журналисту Эйнулле Фатуллаеву. В беседе с haqqin.az дипломат ответил на актуальные вопросы международной повестки и региональных процессов.

Отметим, что Р.Краус – профессиональный дипломат, возглавлял дипмиссию Израиля в России, а также департамент Евразийского региона в МИД Израиля.

В интервью haqqin.az посол Израиля прокомментировал возрастающую роль Израиля в регионе Южного Кавказа, Центральной и Малой Азии, а также ответил на вопросы о нарастающей геополитической конкуренции с Анкарой.

Посол Ронен Краус и журналист Эйнулла Фатуллаев

Р.Краус рассказал о секретных переговорах между Турцией и Израилем в Баку. Посол также прокомментировал сдержанную позицию своей страны в отношении российско-украинской войны на фоне тиражируемой израильскими экспертами в области безопасности версии причастности российских спецслужб к подготовке и организации нападения ХАМАС на Израиль.

Как Израиль относится к идее размещения российских войск на линии соприкосновения ЦАХАЛ и сирийских войск? И этот вопрос посол не оставил без ответа.

Многие влиятельные эксперты указывают на особую роль Израиля в организации встречи Трампа с Алиевым и Пашиняном и парафирования мирного соглашения, и сближения правительства Азербайджана с Белым домом. Насколько эта информация соответствует действительности? Посол пролил свет и на перспективу новых поставок оружия в Азербайджан.

А что предпримет Израиль в случае реализации угроз реакционных кругов Ирана против Азербайджана?

Видеобеседа с послом Израиля, как и печатная версия интервью, будет опубликована на haqqin.az в ближайшие часы…

Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
11:58 1089
Проклятое место
Проклятое место главная тема, все еще актуально
25 августа 2025, 21:17 9669
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
12:45 820
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
12:41 671
В Турции пропал белорусский оппозиционер
В Турции пропал белорусский оппозиционер
11:01 1671
Трампа может остановить лишь Гэвин
Трампа может остановить лишь Гэвин наша корреспонденция
25 августа 2025, 19:45 7024
Президент Южной Кореи прочитал книгу Трампа и перестал его бояться
Президент Южной Кореи прочитал книгу Трампа и перестал его бояться
11:54 615
Посол Британии о Кавказе: Мир откроет путь к процветанию
Посол Британии о Кавказе: Мир откроет путь к процветанию фото
11:32 648
Пожар в торговом центре «Садарак»: МЧС начало расследование
Пожар в торговом центре «Садарак»: МЧС начало расследование
11:07 879
Оказывается, Байдену помешали армяне
Оказывается, Байдену помешали армяне наш комментарий
25 августа 2025, 23:48 9724
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!»
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!» печатная версия громкого интервью; все еще актуально
25 августа 2025, 19:12 5807

ЭТО ВАЖНО

Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
11:58 1089
Проклятое место
Проклятое место главная тема, все еще актуально
25 августа 2025, 21:17 9669
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
12:45 820
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
12:41 671
В Турции пропал белорусский оппозиционер
В Турции пропал белорусский оппозиционер
11:01 1671
Трампа может остановить лишь Гэвин
Трампа может остановить лишь Гэвин наша корреспонденция
25 августа 2025, 19:45 7024
Президент Южной Кореи прочитал книгу Трампа и перестал его бояться
Президент Южной Кореи прочитал книгу Трампа и перестал его бояться
11:54 615
Посол Британии о Кавказе: Мир откроет путь к процветанию
Посол Британии о Кавказе: Мир откроет путь к процветанию фото
11:32 648
Пожар в торговом центре «Садарак»: МЧС начало расследование
Пожар в торговом центре «Садарак»: МЧС начало расследование
11:07 879
Оказывается, Байдену помешали армяне
Оказывается, Байдену помешали армяне наш комментарий
25 августа 2025, 23:48 9724
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!»
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!» печатная версия громкого интервью; все еще актуально
25 августа 2025, 19:12 5807
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться