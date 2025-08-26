Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…

Новый посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус, вручивший на прошлой неделе верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, дал первое интервью в стране пребывания независимому журналисту Эйнулле Фатуллаеву. В беседе с haqqin.az дипломат ответил на актуальные вопросы международной повестки и региональных процессов.
Отметим, что Р.Краус – профессиональный дипломат, возглавлял дипмиссию Израиля в России, а также департамент Евразийского региона в МИД Израиля.
В интервью haqqin.az посол Израиля прокомментировал возрастающую роль Израиля в регионе Южного Кавказа, Центральной и Малой Азии, а также ответил на вопросы о нарастающей геополитической конкуренции с Анкарой.
Р.Краус рассказал о секретных переговорах между Турцией и Израилем в Баку. Посол также прокомментировал сдержанную позицию своей страны в отношении российско-украинской войны на фоне тиражируемой израильскими экспертами в области безопасности версии причастности российских спецслужб к подготовке и организации нападения ХАМАС на Израиль.
Как Израиль относится к идее размещения российских войск на линии соприкосновения ЦАХАЛ и сирийских войск? И этот вопрос посол не оставил без ответа.
Многие влиятельные эксперты указывают на особую роль Израиля в организации встречи Трампа с Алиевым и Пашиняном и парафирования мирного соглашения, и сближения правительства Азербайджана с Белым домом. Насколько эта информация соответствует действительности? Посол пролил свет и на перспективу новых поставок оружия в Азербайджан.
А что предпримет Израиль в случае реализации угроз реакционных кругов Ирана против Азербайджана?
Видеобеседа с послом Израиля, как и печатная версия интервью, будет опубликована на haqqin.az в ближайшие часы…