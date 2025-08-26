USD 1.7000
Израиль бурлит

12:00 641

Участники акций протеста, призывающие власти Израиля как можно скорее достичь соглашения с палестинским движением ХАМАС и освободить оставшихся в секторе Газа заложников, перекрыли во вторник ряд автомагистралей в стране. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Протестующие заблокировали шоссе Аялон и несколько других дорог. Семьи заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе, призывают граждан выходить на улицы с требованиями к властям остановить войну в анклаве и предпринять меры по освобождению пленных.

Издание также сообщает, что во время акции в Тель-Авиве полиция задержала женщину, у которой при себе была дымовая шашка.

В свою очередь, Ynet информирует, что десятки человек также провели демонстрации с аналогичными требованиями у дома министра образования Йоава Киша в Ход-ха-Шароне и у дома министра иностранных дел Гидеона Саара в Нес-Ционе.

В полиции Израиля опровергли сообщения о перекрытии трасс, отметив, что все автомагистрали остаются открытыми для движения, передает The Times of Israel.

Семьи израильских заложников вторую неделю подряд призывают граждан страны к общенациональной забастовке. Так, на прошлой неделе почти полмиллиона человек собрались на площади Заложников и прилегающих улицах Тель-Авива с требованием прекратить войну и заключить соглашение о возвращении удерживаемых в Газе.

