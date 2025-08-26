USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1061
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Секретный украинский завод по производству дронов

11:59 1006

Британская Sky News получила эксклюзивный доступ к одному из украинских заводов по производству беспилотников, передает УНИАН.

Отмечается, что компания по производству дронов General Cherry была основана волонтерами в начале войны, они производили 100 единиц в месяц, но сейчас производят в тысячу раз больше.

Руководитель компании Андрей Лавренович сказал, что этого никогда не бывает достаточно: «У русских много войск, много техники, и наши солдаты ежедневно говорят нам, что нам нужно больше, нам нужно больше оружия, нам нужно лучше, нам нужно быстрее, нам нужно выше».

Местонахождение завода тщательно охраняется, его часто перемещают, чтобы защитить от российских ударов.

«В неприметном офисном здании мы наблюдали, как дроны собирают и складывают тысячами. Собранные как игрушки они вручную собираются и настраиваются. Квадрокоптеры различаются по размеру, некоторые несут взрывчатку для атаки... Другие летают на высоту до шести километров, чтобы устроить засаду на российские дроны-разведчики. Украинский беспилотник в 1000 долларов может сбить (российский) самолет, стоимость которого больше в 300 раз», - говорится в статье.

При этом издание отмечает, что Россия усовершенствовала технологии, предоставленные иранцами, для создания более быстрых и смертоносных версий их беспилотников Shahed. Россия осваивает дроны, управляемые оптоволоконным кабелем, который тянется за ними и не поддается глушению.

Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
11:58 1090
Проклятое место
Проклятое место главная тема, все еще актуально
25 августа 2025, 21:17 9669
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
12:45 827
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
12:41 674
В Турции пропал белорусский оппозиционер
В Турции пропал белорусский оппозиционер
11:01 1671
Трампа может остановить лишь Гэвин
Трампа может остановить лишь Гэвин наша корреспонденция
25 августа 2025, 19:45 7025
Президент Южной Кореи прочитал книгу Трампа и перестал его бояться
Президент Южной Кореи прочитал книгу Трампа и перестал его бояться
11:54 615
Посол Британии о Кавказе: Мир откроет путь к процветанию
Посол Британии о Кавказе: Мир откроет путь к процветанию фото
11:32 648
Пожар в торговом центре «Садарак»: МЧС начало расследование
Пожар в торговом центре «Садарак»: МЧС начало расследование
11:07 879
Оказывается, Байдену помешали армяне
Оказывается, Байдену помешали армяне наш комментарий
25 августа 2025, 23:48 9725
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!»
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!» печатная версия громкого интервью; все еще актуально
25 августа 2025, 19:12 5807

