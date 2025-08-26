Секретный украинский завод по производству дронов

Отмечается, что компания по производству дронов General Cherry была основана волонтерами в начале войны, они производили 100 единиц в месяц, но сейчас производят в тысячу раз больше.

Руководитель компании Андрей Лавренович сказал, что этого никогда не бывает достаточно: «У русских много войск, много техники, и наши солдаты ежедневно говорят нам, что нам нужно больше, нам нужно больше оружия, нам нужно лучше, нам нужно быстрее, нам нужно выше».

Местонахождение завода тщательно охраняется, его часто перемещают, чтобы защитить от российских ударов.

«В неприметном офисном здании мы наблюдали, как дроны собирают и складывают тысячами. Собранные как игрушки они вручную собираются и настраиваются. Квадрокоптеры различаются по размеру, некоторые несут взрывчатку для атаки... Другие летают на высоту до шести километров, чтобы устроить засаду на российские дроны-разведчики. Украинский беспилотник в 1000 долларов может сбить (российский) самолет, стоимость которого больше в 300 раз», - говорится в статье.

При этом издание отмечает, что Россия усовершенствовала технологии, предоставленные иранцами, для создания более быстрых и смертоносных версий их беспилотников Shahed. Россия осваивает дроны, управляемые оптоволоконным кабелем, который тянется за ними и не поддается глушению.