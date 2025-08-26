Война закончится – россияне обеднеют

Так называемая «новая элита» России, возникшая на фоне полномасштабной войны против Украины, имеет прямую заинтересованность в продолжении конфликта. В отличие от части «старой» элиты, потерявшей активы и связи с Западом из-за санкций, новые игроки из оборонной промышленности видят в войне источник личной выгоды и укрепления влияния, пишет The Telegraph.

Главным стимулом для Кремля остается экономика: военные заказы и рост оборонных расходов формируют огромные финансовые потоки. Компании, связанные с оборонной сферой, получают миллиардные контракты, а их владельцы и менеджеры — сверхприбыли. Формируется новый слой богатых, чье благосостояние напрямую зависит от продолжения боевых действий.

Эксперты отмечают, что окончание войны станет ударом по этим группам, а также приведет к социальной нестабильности. Вернувшиеся с фронта солдаты и их семьи быстро лишатся заработанных средств и вновь окажутся в бедности. Подобный сценарий уже наблюдался в Германии после Первой мировой войны, когда ветераны стали социальной базой для прихода к власти Адольфа Гитлера.

Отдельное измерение — усиление силовиков. Представители армии и спецслужб получили больше власти и контроля над активами. Прекращение войны грозит им потерей влияния, поэтому они всеми силами препятствуют этому.

Важную роль играет и пропаганда: государственные СМИ убеждают население, что война — это не только «защита национальных интересов», но и очищение страны от «старой» элиты и строительство «нового общества». Это создает видимость легитимности и общественной поддержки для действий режима.

Несмотря на заявления о «готовности к миру», Россия продолжает массированные атаки по украинским городам и инфраструктуре, а также бои на линии фронта, что свидетельствует об отсутствии интереса к прекращению войны.