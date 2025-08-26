USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1061
Подписаться на уведомления
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Новость дня
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Таинственный перелет украинских Black Hawk над Польшей

12:03 924

Украинские многоцелевые вертолеты UH-60A Black Hawk были замечены в небе над Польшей во время перелета с нераскрытой целью.

Об этом сообщили местные авиаспоттеры, а позже информацию подтвердило специализированное издание Defence24.

В Украине единственным оператором этих машин является Главное управление разведки Минобороны. Характерная окраска корпусов подтверждает, что речь идет именно о вертолетах ГУР.

В Оперативном командовании ВС Польши отметили, что полет проходил с согласия польской стороны. При этом цель и характер миссии не разглашаются, как и конечный пункт назначения. Неизвестно также, вернулись ли вертолеты обратно в Украину.

Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
11:58 1093
Проклятое место
Проклятое место главная тема, все еще актуально
25 августа 2025, 21:17 9671
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
12:45 830
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
12:41 683
В Турции пропал белорусский оппозиционер
В Турции пропал белорусский оппозиционер
11:01 1674
Трампа может остановить лишь Гэвин
Трампа может остановить лишь Гэвин наша корреспонденция
25 августа 2025, 19:45 7025
Президент Южной Кореи прочитал книгу Трампа и перестал его бояться
Президент Южной Кореи прочитал книгу Трампа и перестал его бояться
11:54 616
Посол Британии о Кавказе: Мир откроет путь к процветанию
Посол Британии о Кавказе: Мир откроет путь к процветанию фото
11:32 648
Пожар в торговом центре «Садарак»: МЧС начало расследование
Пожар в торговом центре «Садарак»: МЧС начало расследование
11:07 880
Оказывается, Байдену помешали армяне
Оказывается, Байдену помешали армяне наш комментарий
25 августа 2025, 23:48 9726
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!»
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!» печатная версия громкого интервью; все еще актуально
25 августа 2025, 19:12 5807

ЭТО ВАЖНО

Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
11:58 1093
Проклятое место
Проклятое место главная тема, все еще актуально
25 августа 2025, 21:17 9671
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
12:45 830
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
12:41 683
В Турции пропал белорусский оппозиционер
В Турции пропал белорусский оппозиционер
11:01 1674
Трампа может остановить лишь Гэвин
Трампа может остановить лишь Гэвин наша корреспонденция
25 августа 2025, 19:45 7025
Президент Южной Кореи прочитал книгу Трампа и перестал его бояться
Президент Южной Кореи прочитал книгу Трампа и перестал его бояться
11:54 616
Посол Британии о Кавказе: Мир откроет путь к процветанию
Посол Британии о Кавказе: Мир откроет путь к процветанию фото
11:32 648
Пожар в торговом центре «Садарак»: МЧС начало расследование
Пожар в торговом центре «Садарак»: МЧС начало расследование
11:07 880
Оказывается, Байдену помешали армяне
Оказывается, Байдену помешали армяне наш комментарий
25 августа 2025, 23:48 9726
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!»
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!» печатная версия громкого интервью; все еще актуально
25 августа 2025, 19:12 5807
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться