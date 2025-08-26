Таинственный перелет украинских Black Hawk над Польшей

Украинские многоцелевые вертолеты UH-60A Black Hawk были замечены в небе над Польшей во время перелета с нераскрытой целью.
Об этом сообщили местные авиаспоттеры, а позже информацию подтвердило специализированное издание Defence24.
В Украине единственным оператором этих машин является Главное управление разведки Минобороны. Характерная окраска корпусов подтверждает, что речь идет именно о вертолетах ГУР.
В Оперативном командовании ВС Польши отметили, что полет проходил с согласия польской стороны. При этом цель и характер миссии не разглашаются, как и конечный пункт назначения. Неизвестно также, вернулись ли вертолеты обратно в Украину.