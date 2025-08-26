USD 1.7000
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Российские танки не пройдут: Финляндия и Польша «вооружаются» болотами

Финляндия и Польша рассматривают возможность восстановления болот в приграничных районах в качестве меры укрепления границ с Россией, сообщает Politico.

«В Финляндии и Польше сообщили изданию, что они активно изучают возможность восстановления болот как многоцелевую меру по защите своих границ и борьбе с изменением климата», — говорится в материале.

Отмечается, что такие меры обусловлены тем, что большинство болотистых территорий в Европе расположены у границ с Россией и потенциально могут стать «опасной ловушкой для военных грузовиков и танков». Так, Politico ссылается на инцидент, в результате которого в первой половине года в Литве погибли американские военнослужащие.

В Министерстве окружающей среды Финляндии считают, что «это беспроигрышная ситуация, которая позволяет достичь сразу нескольких целей».

Ранее главнокомандующий ВС Швеции генерал Микаэль Клаэссон в интервью телеканалу SVT выразил мнение, что Россия проверяет слабые места НАТО и может предпринять попытки захвата территорий для оценки реакции альянса.

