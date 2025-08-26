Последствия атаки на НПЗ в российском Новошахтинске

Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов полностью потушен. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале, уточнив, что возгорание удалось ликвидировать в 6:45 по бакинскому времени.

Напомним, возгорание произошло после атаки ВСУ 21 августа. Для его ликвидации 23 августа региональные власти временно приостановили подачу воды в город Красный Сулин, чтобы обеспечить предприятие дополнительными объемами. Об этом ранее рассказывала министр ЖКХ области Антонина Пшеничная.

По информации, полученной из спутниковых снимков Maxar Technologies, на территории предприятия пострадали по меньшей мере восемь резервуаров. Снимки свидетельствуют о том, что шесть резервуаров для нефтепродуктов уничтожены полностью. Еще два резервуара повреждены частично. В то же время портал NASA FIRMS зафиксировал масштабный пожар на территории Новошахтинского НПЗ. Несколько дней назад пламя охватило почти треть территории предприятия.

Новошахтинский НПЗ – единственный действующий нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Введен в эксплуатацию в 2009 году. Проектная мощность НПЗ составляет 7,5 млн тонн нефти в год. Завод специализируется на производстве мазута, печного, судового и дизельного топлива, а также прямогонного бензина.