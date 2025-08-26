До мира Израиля и Сирии далеко

Соединенные Штаты считают, что переговоры между Израилем и Сирией о выработке двустороннего соглашения по мерам безопасности и урегулированию отношений еще далеки от завершения. Об этом спецпредставитель США на Ближнем Востоке Том Баррак заявил корреспонденту портала Axios Бараку Равиду.

«У них (Израиля и Сирии) есть общие намерения и желания, но на данный момент предстоит большая работа», - сказал Баррак, добавив, что финал переговоров пока не близок.

Посол подчеркнул, что Израиль и Сирия «добросовестно обсуждают» параметры потенциального соглашения.

Ранее президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что делегации арабской республики и Израиля продвинулись в ходе переговоров по выработке двустороннего соглашения по мерам безопасности. Он также отметил важность экономической интеграции между странами Ближнего Востока.

Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Асаад аш-Шибани 20 августа провел в Париже переговоры с министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером. Встреча состоялась в результате посреднических усилий США, стороны обсудили совместные меры по снижению напряженности в провинции Эс-Сувейда и укрепление стабильности на юге Сирии.