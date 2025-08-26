USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1061
Подписаться на уведомления
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Новость дня
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

До мира Израиля и Сирии далеко

считает посол Том Баррак
12:21 270

Соединенные Штаты считают, что переговоры между Израилем и Сирией о выработке двустороннего соглашения по мерам безопасности и урегулированию отношений еще далеки от завершения. Об этом спецпредставитель США на Ближнем Востоке Том Баррак заявил корреспонденту портала Axios Бараку Равиду.

«У них (Израиля и Сирии) есть общие намерения и желания, но на данный момент предстоит большая работа», - сказал Баррак, добавив, что финал переговоров пока не близок.

Посол подчеркнул, что Израиль и Сирия «добросовестно обсуждают» параметры потенциального соглашения.

Ранее президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что делегации арабской республики и Израиля продвинулись в ходе переговоров по выработке двустороннего соглашения по мерам безопасности. Он также отметил важность экономической интеграции между странами Ближнего Востока.

Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Асаад аш-Шибани 20 августа провел в Париже переговоры с министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером. Встреча состоялась в результате посреднических усилий США, стороны обсудили совместные меры по снижению напряженности в провинции Эс-Сувейда и укрепление стабильности на юге Сирии.

Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
11:58 1102
Проклятое место
Проклятое место главная тема, все еще актуально
25 августа 2025, 21:17 9675
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
12:45 842
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
12:41 689
В Турции пропал белорусский оппозиционер
В Турции пропал белорусский оппозиционер
11:01 1678
Трампа может остановить лишь Гэвин
Трампа может остановить лишь Гэвин наша корреспонденция
25 августа 2025, 19:45 7026
Президент Южной Кореи прочитал книгу Трампа и перестал его бояться
Президент Южной Кореи прочитал книгу Трампа и перестал его бояться
11:54 617
Посол Британии о Кавказе: Мир откроет путь к процветанию
Посол Британии о Кавказе: Мир откроет путь к процветанию фото
11:32 649
Пожар в торговом центре «Садарак»: МЧС начало расследование
Пожар в торговом центре «Садарак»: МЧС начало расследование
11:07 883
Оказывается, Байдену помешали армяне
Оказывается, Байдену помешали армяне наш комментарий
25 августа 2025, 23:48 9727
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!»
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!» печатная версия громкого интервью; все еще актуально
25 августа 2025, 19:12 5808

ЭТО ВАЖНО

Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
11:58 1102
Проклятое место
Проклятое место главная тема, все еще актуально
25 августа 2025, 21:17 9675
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
12:45 842
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
12:41 689
В Турции пропал белорусский оппозиционер
В Турции пропал белорусский оппозиционер
11:01 1678
Трампа может остановить лишь Гэвин
Трампа может остановить лишь Гэвин наша корреспонденция
25 августа 2025, 19:45 7026
Президент Южной Кореи прочитал книгу Трампа и перестал его бояться
Президент Южной Кореи прочитал книгу Трампа и перестал его бояться
11:54 617
Посол Британии о Кавказе: Мир откроет путь к процветанию
Посол Британии о Кавказе: Мир откроет путь к процветанию фото
11:32 649
Пожар в торговом центре «Садарак»: МЧС начало расследование
Пожар в торговом центре «Садарак»: МЧС начало расследование
11:07 883
Оказывается, Байдену помешали армяне
Оказывается, Байдену помешали армяне наш комментарий
25 августа 2025, 23:48 9727
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!»
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!» печатная версия громкого интервью; все еще актуально
25 августа 2025, 19:12 5808
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться