Словакия призвала Украину не бомбить «Дружбу»

Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар обратился к украинскому руководству с просьбой не наносить удары по нефтепроводу «Дружба», по которому республика получает нефть.

По словам Бланара, атаки по трубопроводу наносят ущерб не только Словакии, но и самой Украине.

Глава словацкого МИД уточнил, что в последние дни обсуждал ситуацию по телефону с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и вице-премьером Тарасом Качкой.

Бланар отметил, что представители Киева выразили заинтересованность в конструктивном подходе к двусторонним отношениям. Сейчас идет подготовка совместного заседания правительств Словакии и Украины, которое станет уже третьей встречей кабинетов министров в таком формате.