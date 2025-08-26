В Лачине проходят «Международные Дни кино стран СНГ» и «Молодежный лагерь стран СНГ»

26 августа в городе Лачине проходят «Международные Дни кино стран СНГ» и «Молодежный лагерь стран СНГ», организованные совместно Министерством культуры, Фондом молодежи Азербайджана, Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и Национальным советом молодежных организаций Азербайджана (НСМОА).

В честь Дня города будет представлена грандиозная концертная программа с участием известных мастеров азербайджанского искусства и творческих коллективов.

В рамках лагеря участники проведут дискуссии в рабочих группах по 4 темам в области креативных индустрий, подготовят и представят идеи совместных проектов. Молодежь также примет участие в мастер-классах по теме «Пантомима как неотъемлемая часть актерского искусства», а также в области мобилографии, живописи и керамики.

Деятельность рабочих групп создаст возможности для сотрудничества и совместных инициатив молодежи из стран СНГ.

Персональная выставка художника Юсифа Мирзы «31 год спустя» добавит красок культурному фестивалю в Лачине.

На «Международных Днях кино стран СНГ» будет показано по одному фильму от каждой из стран-участниц. Фильмы будут представлены с субтитрами на азербайджанском языке.

Как известно, согласно принятому 8 октября 2024 года решению Совета по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ, город Лачин Восточно-Зангезурского экономического района Азербайджанской Республики объявлен «Культурной столицей СНГ» на 2025 год.