Миллион мин в Украине: на очистку уйдет десять лет

На территории Украины установлено свыше миллиона мин, а процесс их разминирования может занять более десяти лет. Об этом пишет The Guardian.

«По всей Украине уже разбросано более миллиона мин, российские войска продолжают устанавливать ловушки в некоторых регионах во время отступления. Речь идет и о противотанковых, и о противопехотных минах», – приводит издание слова руководителя Программы противоминной деятельности ПРООН в Украине Пола Хеслопа.

Он также отметил, что в ряде регионов, особенно в буферной зоне, осталось множество неразорвавшихся снарядов, ракет и гранат после боевых действий.

«При очистке территорий мы наблюдаем уровень сложности и масштаба, которого раньше просто не видели», – добавил Хеслоп.

Отмечается, что с начала российско-украинской войны на территории Украины от мин и взрывоопасных остатков получили ранения чуть менее тысячи человек, 359 погибли, среди них по меньшей мере 18 детей. Сегодня Украина считается наиболее заминированной страной в мире.

По приблизительным подсчетам, в стране заминировано около 137 тысяч километров — это 23% территории Украины.