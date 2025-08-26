Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой

После обыска ФБР в доме бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона он резко раскритиковал политику президента США Дональда Трампа в отношении Украины, сообщает Fox News.

По словам Болтона, политика Трампа характеризуется «путаницей, поспешностью и беспорядком».

«В условиях хаоса, спешки и отсутствия какого-либо согласия между Украиной, Россией, рядом европейских стран и США переговоры Трампа, возможно, находятся на последнем издыхании — как и его кампания за Нобелевскую премию мира», — написал он.

Болтон считает, что попытка Трампа ускорить заключение мирного соглашения «неизбежно обречена». Он отметил, что саммит с Путиным на Аляске 15 августа проходил в темпе, «почти наверняка беспрецедентном в современной истории». Болтон раскритиковал резкий поворот Трампа после встречи — отказ от новых санкций против Москвы и отказ от требований о прекращении огня в пользу «окончательного соглашения» — как пример хаотичной дипломатии.

Экс-советник также обратил внимание на противоречия внутри администрации: Трамп заявлял Украине о необходимости удара по территории России, хотя Пентагон блокировал подобное действие.

Он подчеркнул, что союзники США, такие как Индия, оказались «на мели» из-за новых 50% американских пошлин, тогда как Россия и Китай остались безнаказанными.

«Его усилия за последние две с лишним недели, возможно, отдалили нас от мира и справедливого прекращения войны в Украине больше, чем когда-либо», — сказал Болтон.

Кроме того, он раскритиковал Трампа за публикацию фотографии, на которой президент указывает пальцем на грудь Путина, сравнив это с известными кухонными дебатами вице-президента Ричарда Никсона с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым.

«Непонятно, почему Трамп хочет, чтобы его сравнивали с единственным президентом, ушедшим в отставку с позором», — добавил Болтон.