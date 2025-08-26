USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1061
Подписаться на уведомления
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Новость дня
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой

12:41 697

После обыска ФБР в доме бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона он резко раскритиковал политику президента США Дональда Трампа в отношении Украины, сообщает Fox News.

По словам Болтона, политика Трампа характеризуется «путаницей, поспешностью и беспорядком».

«В условиях хаоса, спешки и отсутствия какого-либо согласия между Украиной, Россией, рядом европейских стран и США переговоры Трампа, возможно, находятся на последнем издыхании — как и его кампания за Нобелевскую премию мира», — написал он.

Болтон считает, что попытка Трампа ускорить заключение мирного соглашения «неизбежно обречена». Он отметил, что саммит с Путиным на Аляске 15 августа проходил в темпе, «почти наверняка беспрецедентном в современной истории». Болтон раскритиковал резкий поворот Трампа после встречи — отказ от новых санкций против Москвы и отказ от требований о прекращении огня в пользу «окончательного соглашения» — как пример хаотичной дипломатии.

Экс-советник также обратил внимание на противоречия внутри администрации: Трамп заявлял Украине о необходимости удара по территории России, хотя Пентагон блокировал подобное действие.

Он подчеркнул, что союзники США, такие как Индия, оказались «на мели» из-за новых 50% американских пошлин, тогда как Россия и Китай остались безнаказанными.

«Его усилия за последние две с лишним недели, возможно, отдалили нас от мира и справедливого прекращения войны в Украине больше, чем когда-либо», — сказал Болтон.

Кроме того, он раскритиковал Трампа за публикацию фотографии, на которой президент указывает пальцем на грудь Путина, сравнив это с известными кухонными дебатами вице-президента Ричарда Никсона с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым.

«Непонятно, почему Трамп хочет, чтобы его сравнивали с единственным президентом, ушедшим в отставку с позором», — добавил Болтон.

Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
11:58 1104
Проклятое место
Проклятое место главная тема, все еще актуально
25 августа 2025, 21:17 9677
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
12:45 848
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
12:41 698
В Турции пропал белорусский оппозиционер
В Турции пропал белорусский оппозиционер
11:01 1681
Трампа может остановить лишь Гэвин
Трампа может остановить лишь Гэвин наша корреспонденция
25 августа 2025, 19:45 7027
Президент Южной Кореи прочитал книгу Трампа и перестал его бояться
Президент Южной Кореи прочитал книгу Трампа и перестал его бояться
11:54 618
Посол Британии о Кавказе: Мир откроет путь к процветанию
Посол Британии о Кавказе: Мир откроет путь к процветанию фото
11:32 649
Пожар в торговом центре «Садарак»: МЧС начало расследование
Пожар в торговом центре «Садарак»: МЧС начало расследование
11:07 885
Оказывается, Байдену помешали армяне
Оказывается, Байдену помешали армяне наш комментарий
25 августа 2025, 23:48 9729
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!»
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!» печатная версия громкого интервью; все еще актуально
25 августа 2025, 19:12 5809

ЭТО ВАЖНО

Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
11:58 1104
Проклятое место
Проклятое место главная тема, все еще актуально
25 августа 2025, 21:17 9677
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
12:45 848
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
12:41 698
В Турции пропал белорусский оппозиционер
В Турции пропал белорусский оппозиционер
11:01 1681
Трампа может остановить лишь Гэвин
Трампа может остановить лишь Гэвин наша корреспонденция
25 августа 2025, 19:45 7027
Президент Южной Кореи прочитал книгу Трампа и перестал его бояться
Президент Южной Кореи прочитал книгу Трампа и перестал его бояться
11:54 618
Посол Британии о Кавказе: Мир откроет путь к процветанию
Посол Британии о Кавказе: Мир откроет путь к процветанию фото
11:32 649
Пожар в торговом центре «Садарак»: МЧС начало расследование
Пожар в торговом центре «Садарак»: МЧС начало расследование
11:07 885
Оказывается, Байдену помешали армяне
Оказывается, Байдену помешали армяне наш комментарий
25 августа 2025, 23:48 9729
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!»
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!» печатная версия громкого интервью; все еще актуально
25 августа 2025, 19:12 5809
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться