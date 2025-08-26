USD 1.7000
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

В Баку ожидается дождь

12:44

В Азербайджане 27 августа местами ожидаются кратковременные осадки, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, преимущественно без осадков, однако утром местами возможны кратковременные осадки, временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-24, днем 27-30 градусов тепла.

В регионах Азербайджана завтра будет преимущественно без осадков. Днем в некоторых восточных районах возможны кратковременные ливневые дожди, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман, местами усилится восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-26, днем 34-39, в горах ночью 15-20, днем 25-30 градусов тепла.

Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
11:58
Проклятое место
Проклятое место
25 августа 2025, 21:17
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
12:45
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
12:41
В Турции пропал белорусский оппозиционер
В Турции пропал белорусский оппозиционер
11:01
Трампа может остановить лишь Гэвин
Трампа может остановить лишь Гэвин
25 августа 2025, 19:45
Президент Южной Кореи прочитал книгу Трампа и перестал его бояться
Президент Южной Кореи прочитал книгу Трампа и перестал его бояться
11:54
Посол Британии о Кавказе: Мир откроет путь к процветанию
Посол Британии о Кавказе: Мир откроет путь к процветанию
11:32
Пожар в торговом центре «Садарак»: МЧС начало расследование
Пожар в торговом центре «Садарак»: МЧС начало расследование
11:07
Оказывается, Байдену помешали армяне
Оказывается, Байдену помешали армяне
25 августа 2025, 23:48
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!»
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!»
25 августа 2025, 19:12

