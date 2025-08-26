Судьба региона: схватка за Армению

Увы, произошло то, что и должно было, чего следовало ожидать гораздо раньше и что непременно случилось бы, не будь войны в Украине. Итак, Россия прекратила пропуск армянских фруктов на свою территорию. Сотни грузовиков, скопившихся на российско-грузинской границе, развернули обратно в Армению. Как и ожидалось, официальный повод для запрета поставок носит фитосанитарный характер - в армянских персиках и абрикосах обнаружена некая «коварная живность». Однако истинная причина к фитосанитарии, естественно, никакого отношения не имеет. Она в том, что Никол Пашинян слишком уж явно смотрит в другую сторону, а потому после недавнего успеха армянского премьера в Вашингтоне карательные меры со стороны Москвы были, что называется, неизбежны. Все в этой логике складывается последовательно. В соглашении с Трампом участвовали две страны, однако давить на Азербайджан России куда сложнее. На стороне Баку сухая статистика, демонстрирующая его минимальную зависимость от российской экономики, наличие «подушки» финансовой безопасности в виде доходов от нефти и газа, а также надежный союзник в лице Турции. Словом, давить на Азербайджан дорого, хлопотно, да и рискованно. И, собственно, зачем «наезжать» на обе стороны, когда достаточно «наклонить» одну? Ведь если Армения выйдет из вашингтонского соглашения, оно автоматически рухнет, даже если США и Азербайджан будут против.

Москва, конечно, ответит и Баку, но это будут скорее «щипки» — наезды на азербайджанскую диаспору или обстрел объектов SOCAR в Украине. То есть действия второго порядка, не затрагивающие Азербайджан системно. То ли дело Армения, в отношении которой Россия располагает арсеналом рычагов давления, многие из которых либо не применялись вовсе, либо использовались в минимальном объеме. Тот факт, что Москва, несмотря на откровенный западный «дрейф» Армении, все еще проявляет сдержанность, объясняется просто: Армения сегодня — важный транзитный коридор для обхода западных санкций. И рубить сплеча, перекрывая этот канал полностью, России невыгодно. Поэтому и меры предпринимаются ограниченные, но ощутимые, чтобы выразить недовольство, но не разрушать работу коридора. При этом средства давления впечатляют - критическая зависимость Армении от экспорта в Россию, огромная доля РФ в денежных переводах, многочисленная и влиятельная армянская диаспора… Если все это задействовать одновременно, эффект будет разрушительным. Именно поэтому оценить текущее блокирование армянских поставок пока трудно. Таинственные букашки в армянских персиках и абрикосах могут оказаться очередной предупредительной акцией, как в случае с армянским бренди, когда запретительные меры были спустя определенное время свернуты. Но могут стать и сигналом о начале более серьезного давления. Одно ясно: Москва будет усиливать давление на Армению и не простит Пашиняну того, что он открыл американцам доступ к проекту Зангезурского коридора, контроль над которым Россия хотела оставить за собой.

Еще более очевидно, что в случае, если война в Украине каким-то образом приостановится и начнется процесс отмены санкций, Армения потеряет для Москвы практическую ценность. И вот тогда будут задействованы все рычаги давления одновременно. Армянам необходимо ясно понимать: в этом испытании они окажутся одни. Запад, конечно, поможет, выделит пару сотен миллионов, но на фоне неизбежных миллиардных потерь это капля в море. Еревану не стоит питать иллюзий: вашингтонское соглашение по Зангезурскому коридору спасением для Армении не станет. Пока никакого коридора нет и в ближайшие полтора года он не появится. В 2026 году в Армении должны пройти парламентские выборы, после чего планируется провести референдум по изменению конституции. И только потом возможны подписание мирного договора, открытие границ и начало практической реализации проекта. Но даже после запуска коридора существенных доходов ждать не стоит. Быстрее всего начнет работать сухопутный транзит, но грузовики больших выгод не приносят. Достаточно взглянуть на пример Грузии, чей транзитный коридор работает уже три десятилетия. И что? В 2024 году он принес стране всего около 70 миллионов долларов. Да, есть дополнительные поступления от водителей и сервисов, но масштаб доходов несоизмерим с потенциальными потерями Армении.

Намного больше способен принести железнодорожный транзит, но и он потребует времени: турецкий участок длиной в 224 километра будет готов лишь через пять лет. А эти годы еще нужно как-то прожить. При этом общественное мнение сильно преувеличивает возможности региональных коридоров: транзитные маршруты редко становятся источником очень больших доходов, исключением являются такие уникальные транспортные узлы, как Босфор, Панамский канал или Суэц. По данным Грузстата, в 2024 году экспорт транспортных услуг принес Грузии 1,5 миллиарда долларов, но даже эта сумма, увы, не сделала мою страну богатой. А если исключить морские перевозки, то сухопутная часть оставляет куда меньше. Более конкретно на сей счет выразился министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу, по словам которого Турция суммарно получит от эксплуатации Зангезурского коридора 3,6 миллиарда долларов за… 30 лет. Следовательно, и Армения получит не больше. Хватит ли этого, чтобы компенсировать потери от российского давления и снижения денежных переводов? Ответ очевиден. По мере приближения в Армении парламентских выборов давление Москвы на Ереван будет только усиливаться. Россия готовит операцию «Бидзина Иванишвили-2», нацеленную на смену власти в Армении. И шансы Москвы в этом направлении неоднозначны. У Армении есть два преимущества. Первое из них: предупрежден - значит вооружен. В 2012 году грузинское общество еще не знало, как с помощью денег, пропаганды и создания атмосферы угроз работает инструментарий «мягкой смены власти». Сегодня на примере Венгрии, Словакии, Молдовы, Румынии, «Альтернативы для Германии» и других кейсов это знают все. И знание это само по себе становится оружием.