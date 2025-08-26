Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?

Россия продолжает попытки захватить новые территории Украины, однако Силы обороны дают мощный отпор. Украинские войска продвинулись сразу на нескольких направлениях, в частности, на Покровском. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Украинские войска продвинулись на Сумщине. Геолокационные кадры, опубликованные 25 августа, указывают, что Силы обороны продвинулись в районе Бессаловки (северо-западнее Сум).

Российские войска 25 августа продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, однако подтверждений их успехов нет. Россияне пытались наступать в направлении Великого Бурлука, но продвижения не зафиксировано.

На Купянском направлении армии РФ ранее удалось достичь определенных успехов: об этом свидетельствуют геолокационные кадры от 24 августа. Россияне также пытались продвинуться в направлении Боровой, но безуспешно.

На Лиманском направлении успехов достигли обе стороны. По данным ISW, опубликованным 25 августа, украинские военные подняли флаг в восточной части Новомихайловки (севернее Лимана), что указывает на освобождение населенного пункта. Кроме того, геолоцированные кадры свидетельствуют, что украинские войска, вероятно, освободили Новый Мир (северо-западнее Новомихайловки).

На Северском направлении россияне также пытались наступать, но не добились результатов. Аналогично, их атаки в сторону Часового Яра 25 августа остались без продвижения.

На Торецком направлении российские войска имели определенные успехи. Опубликованные 25 августа кадры указывают на продвижение российских войск северо-восточнее Белой Горы и южнее Александро-Шультино.

Силы обороны Украины добились успехов на Покровском направлении. Кадры от 24 августа показывают, что украинские войска продвинулись южнее Покровска — на северной окраине Леонтовичей (юго-западнее города) и северо-восточнее населенного пункта.

Россияне недавно продвинулись на Новопавловском направлении. Кадры от 24 августа указывают, что они могли захватить Ялту и продвинулись в центральную часть Филии (оба населенных пункта расположены южнее Новопавловки).

Определенные успехи российские войска имели и в районе Великомихайловки. В понедельник, 25 августа, опубликованы данные о продвижении россиян в центральной части Вороного и возможном захвате Запорожского (юго-западнее Великомихайловки).

На востоке Запорожской области российские войска продолжили наступление, однако оно оказалось безуспешным. На западе же зафиксировано продвижение, россияне сумели продвинуться вдоль Приднепровской железной дороги южнее Приморского (северо-западнее Орехова).

На Херсонском направлении ВС РФ предпринимали ограниченные атаки, но не продвинулись.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки на фронте произошло 136 боевых столкновений. Больше всего россияне атакуют на Покровском направлении: зафиксировано 43 попытки прорыва обороны. ВСУ сдерживают атаки, нанося им значительные потери.