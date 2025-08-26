USD 1.7000
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?

Россия продолжает попытки захватить новые территории Украины, однако Силы обороны дают мощный отпор. Украинские войска продвинулись сразу на нескольких направлениях, в частности, на Покровском. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Украинские войска продвинулись на Сумщине. Геолокационные кадры, опубликованные 25 августа, указывают, что Силы обороны продвинулись в районе Бессаловки (северо-западнее Сум).

Российские войска 25 августа продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, однако подтверждений их успехов нет. Россияне пытались наступать в направлении Великого Бурлука, но продвижения не зафиксировано.

На Купянском направлении армии РФ ранее удалось достичь определенных успехов: об этом свидетельствуют геолокационные кадры от 24 августа. Россияне также пытались продвинуться в направлении Боровой, но безуспешно.

На Лиманском направлении успехов достигли обе стороны. По данным ISW, опубликованным 25 августа, украинские военные подняли флаг в восточной части Новомихайловки (севернее Лимана), что указывает на освобождение населенного пункта. Кроме того, геолоцированные кадры свидетельствуют, что украинские войска, вероятно, освободили Новый Мир (северо-западнее Новомихайловки).

На Северском направлении россияне также пытались наступать, но не добились результатов. Аналогично, их атаки в сторону Часового Яра 25 августа остались без продвижения.

На Торецком направлении российские войска имели определенные успехи. Опубликованные 25 августа кадры указывают на продвижение российских войск северо-восточнее Белой Горы и южнее Александро-Шультино.

Силы обороны Украины добились успехов на Покровском направлении. Кадры от 24 августа показывают, что украинские войска продвинулись южнее Покровска — на северной окраине Леонтовичей (юго-западнее города) и северо-восточнее населенного пункта.

Россияне недавно продвинулись на Новопавловском направлении. Кадры от 24 августа указывают, что они могли захватить Ялту и продвинулись в центральную часть Филии (оба населенных пункта расположены южнее Новопавловки).

Определенные успехи российские войска имели и в районе Великомихайловки. В понедельник, 25 августа, опубликованы данные о продвижении россиян в центральной части Вороного и возможном захвате Запорожского (юго-западнее Великомихайловки).

На востоке Запорожской области российские войска продолжили наступление, однако оно оказалось безуспешным. На западе же зафиксировано продвижение, россияне сумели продвинуться вдоль Приднепровской железной дороги южнее Приморского (северо-западнее Орехова).

На Херсонском направлении ВС РФ предпринимали ограниченные атаки, но не продвинулись.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки на фронте произошло 136 боевых столкновений. Больше всего россияне атакуют на Покровском направлении: зафиксировано 43 попытки прорыва обороны. ВСУ сдерживают атаки, нанося им значительные потери.

Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
11:58 1108
Проклятое место
Проклятое место главная тема, все еще актуально
25 августа 2025, 21:17 9679
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
12:45 854
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
12:41 700
В Турции пропал белорусский оппозиционер
В Турции пропал белорусский оппозиционер
11:01 1683
Трампа может остановить лишь Гэвин
Трампа может остановить лишь Гэвин наша корреспонденция
25 августа 2025, 19:45 7027
Президент Южной Кореи прочитал книгу Трампа и перестал его бояться
Президент Южной Кореи прочитал книгу Трампа и перестал его бояться
11:54 621
Посол Британии о Кавказе: Мир откроет путь к процветанию
Посол Британии о Кавказе: Мир откроет путь к процветанию фото
11:32 650
Пожар в торговом центре «Садарак»: МЧС начало расследование
Пожар в торговом центре «Садарак»: МЧС начало расследование
11:07 887
Оказывается, Байдену помешали армяне
Оказывается, Байдену помешали армяне наш комментарий
25 августа 2025, 23:48 9730
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!»
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!» печатная версия громкого интервью; все еще актуально
25 августа 2025, 19:12 5811
