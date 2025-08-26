Страхи египетские: армия движется к Газе

Египет стягивает к границам сектора Газа десятки тысяч военнослужащих, готовясь к возможному массовому прорыву жителей на фоне активизации израильской армии. Об этом сообщает сайт «Кан-11» со ссылкой на арабские СМИ.

В последние дни Египет приступил к переброске подкреплений на север Синайского полуострова, вблизи границы с Израилем, на фоне подготовки к израильской операции «Колесницы Гидеона II» по захвату города Газа. Власти страны опасаются массового притока жителей анклава на египетскую территорию. По данным арабских СМИ, речь идет об усилении численностью до 40 тысяч египетских солдат, а также о переброске бронетехники в северную часть полуострова.

Сайт отмечает, что еще до того, как армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила контроль над так называемым Филадельфийским направлением — узкой приграничной полосой между сектором Газа и Египтом вдоль города Рафах, — египетские власти выражали обеспокоенность возможными попытками массового прорыва жителей анклава на свою территорию. Теперь, на фоне ухудшения гуманитарной ситуации в Газе и отсутствия стабильного управления в ее южной части, в Каире опасаются, что ситуация у границы может выйти из-под контроля.

В ЦАХАЛ отреагировали заявлением, в котором указали, что в соответствии с мирным соглашением с Египтом любое размещение военных сил и средств на Синайском полуострове осуществляется по согласованию с Армией обороны и политическим руководством Израиля.