Новость дня
127 абитуриентов, набравших более 600 баллов, выбрали Карабахский университет

13:05 190

Согласно результатам приема в вузы, объявленным Государственным экзаменационным центром, по сравнению с предыдущим годом увеличилось число студентов с высокой успеваемостью, принятых в Карабахский университет на 2025/2026 учебный год, заявили в Министерстве науки и образования.

Студентами Карабахского университета стали 127 молодых людей, набравших более 600 баллов. В прошлом учебном году этот показатель составлял 101 человек. Также в этом году вне конкурса в Карабахский университет поступили 5 победителей республиканских предметных олимпиад. В прошлом году этот показатель составил 1 человек.

В текущем году студентами Карабахского университета стали 205 человек, набравших на вступительном экзамене в вузы 501–600 баллов, и 281 человек – в диапазоне 401–500 баллов. Таким образом, в Карабахский университет поступили 332 абитуриента, набравших 500+ баллов, и 613 абитуриентов, набравших 400+ баллов.

Самый высокий процент у студента, поступившего на специальность «Лечебное дело» и набравшего 683,9 балла.

Следует отметить, что основной целью приема студентов в Карабахский университет, начавшего свою деятельность в сентябре 2024 года, является привлечение в вуз качественного студенческого контингента за счет повышения среднего балла приема по отдельным специальностям. Прием студентов в Карабахский университет осуществляется только на основе государственного заказа.

Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
11:58 1109
Проклятое место
Проклятое место главная тема, все еще актуально
25 августа 2025, 21:17 9680
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
12:45 860
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
12:41 702
В Турции пропал белорусский оппозиционер
В Турции пропал белорусский оппозиционер
11:01 1684
Трампа может остановить лишь Гэвин
Трампа может остановить лишь Гэвин наша корреспонденция
25 августа 2025, 19:45 7027
Президент Южной Кореи прочитал книгу Трампа и перестал его бояться
Президент Южной Кореи прочитал книгу Трампа и перестал его бояться
11:54 624
Посол Британии о Кавказе: Мир откроет путь к процветанию
Посол Британии о Кавказе: Мир откроет путь к процветанию фото
11:32 652
Пожар в торговом центре «Садарак»: МЧС начало расследование
Пожар в торговом центре «Садарак»: МЧС начало расследование
11:07 887
Оказывается, Байдену помешали армяне
Оказывается, Байдену помешали армяне наш комментарий
25 августа 2025, 23:48 9732
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!»
Жесткий диалог журналиста Эйнуллы Фатуллаева с послом Украины: «Жалкая Европа и циничный Вашингтон!» печатная версия громкого интервью; все еще актуально
25 августа 2025, 19:12 5811

