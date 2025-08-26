Европа ударит по России новыми санкциями: что на повестке?

Новый 19-й пакет санкций Евросоюза против России не будет включать новые ограничения на продажу энергоносителей, сообщает Politico со ссылкой на четырех европейских дипломатов.

Вместо этого он будет нацелен, в частности, на суда «теневого флота» России, которые Брюссель связывает с поставками нефти в обход санкций.

Новый пакет санкций против России 17 августа анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Он будет принят в начале сентября. Глава ЕК также подтвердила намерение и дальше «давить на военную экономику России».

До этого о разработке ограничительных мер сообщила также глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Предыдущий, 18-й пакет санкций, ЕС принял 18 июля. Под ограничения попали газопроводы «Северный поток» и 105 танкеров «теневого флота». Санкции коснулись также нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии.

Кроме этого, ограничения затронули 14 физических и 41 юридическое лицо. ЕС также снизил потолок цен на российскую нефть с $60 (действует с 2022 года) до $47,6 за баррель и ввел запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти.