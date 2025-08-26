Венгрия удержалась от мести Украине

Венгрия могла бы, но не будет прекращать поставки электроэнергии в Украину в ответ на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отметив, что его страна не желает зла украинскому народу.

Глава МИД напомнил, что на долю Венгрии приходится от 30 до 40% объема электроэнергии, импортируемой Украиной. «Таким образом, правительство могло бы создать большие проблемы для соседней страны, но мы не желаем вреда украинскому народу и украинским семьям. Мы выше этого», — сказал Сийярто в программе «Час борцов» на YouTube.

Он отметил, что «украинцам хорошо бы помнить об этом, когда они будут в следующий раз решать, бомбить или нет нефтепровод «Дружба».

На прошлой неделе ВСУ нанесли несколько ударов беспилотниками и ракетами по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» на российской территории. Поставки нефти в Венгрию и Словакию приостановлены на время ремонта магистрали.