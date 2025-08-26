USD 1.7000
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Кандидат в президенты пригрозил России и Китаю

13:29 1687

Кандидат в президенты Боливии Хорхе Кирога заявил о намерении разорвать крупные контракты страны с Россией и Китаем по разработке литиевых ресурсов в случае своей победы на выборах. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на заявление политика.

Кирога подчеркнул, что в случае его избрания будут расторгнуты многомиллиардные соглашения по разработке литиевых месторождений, заключенные текущим правительством с российскими и китайскими компаниями. Политик также указал на необходимость кардинального пересмотра внешнеполитического курса страны.

Боливия обладает значительными запасами лития, которые оцениваются в 23 миллиона тонн. Страна входит в так называемый «литиевый треугольник» вместе с Аргентиной и Чили, что делает ее одним из ключевых игроков на мировом рынке.

С готовностью пожимать руки диктаторам
С готовностью пожимать руки диктаторам былое и думы
14:41 979
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину главное на этот час
14:25 1229
Оказывается, Байдену помешали армяне
Оказывается, Байдену помешали армяне наш комментарий, все еще актуально
25 августа 2025, 23:48 10243
Судьба региона: схватка за Армению
Судьба региона: схватка за Армению наша аналитика
12:36 3944
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
25 августа 2025, 23:29 8980
Аресты российских генералов продолжаются
Аресты российских генералов продолжаются
13:42 2725
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
11:58 1864
Проклятое место
Проклятое место главная тема, все еще актуально
25 августа 2025, 21:17 10134
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
12:45 2407
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
12:41 1797
В Турции пропал белорусский оппозиционер
В Турции пропал белорусский оппозиционер
11:01 2193

