Кандидат в президенты пригрозил России и Китаю

Кандидат в президенты Боливии Хорхе Кирога заявил о намерении разорвать крупные контракты страны с Россией и Китаем по разработке литиевых ресурсов в случае своей победы на выборах. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на заявление политика.

Кирога подчеркнул, что в случае его избрания будут расторгнуты многомиллиардные соглашения по разработке литиевых месторождений, заключенные текущим правительством с российскими и китайскими компаниями. Политик также указал на необходимость кардинального пересмотра внешнеполитического курса страны.

Боливия обладает значительными запасами лития, которые оцениваются в 23 миллиона тонн. Страна входит в так называемый «литиевый треугольник» вместе с Аргентиной и Чили, что делает ее одним из ключевых игроков на мировом рынке.