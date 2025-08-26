Трампу бросили вызов: отставной ветеран сжег флаг США

Мужчина сжег флаг США у Белого дома в знак протеста против указа президента Дональда Трампа о введении наказания за надругательство над государственными символами. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, инцидент произошел вечером в понедельник прямо напротив резиденции Трампа. Как уточняется, мужчина был арестован не за нарушение президентского указа, а за несоблюдение федерального запрета на разведение огня в национальных парках.

Как следует из видео, опубликованного в соцсетях, мужчина заявил, что выступает против указа Трампа, подписанного ранее в тот же день. По словам протестующего, документ является «незаконным». На записи он представляется как «отставной ветеран боевых действий», отмечает издание.

Ранее Трамп подписал указ, предписывающий властям США расследовать случаи сожжения американского флага и при необходимости привлекать виновных к ответственности. В документе, опубликованном Белым домом, говорится, что Министерство юстиции должно «придавать приоритетное значение максимально возможному применению уголовного и гражданского законодательства страны в отношении актов осквернения американского флага». Речь идет о случаях, когда такие действия выходят за рамки свободы слова и нарушают закон.

В 1989 году Верховный суд США постановил, что сожжение американского флага в знак политического протеста защищено первой поправкой. Она гарантирует, в частности, свободу слова.