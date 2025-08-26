USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1061
Подписаться на уведомления
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Новость дня
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Трампу бросили вызов: отставной ветеран сжег флаг США

13:31 1269

Мужчина сжег флаг США у Белого дома в знак протеста против указа президента Дональда Трампа о введении наказания за надругательство над государственными символами. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, инцидент произошел вечером в понедельник прямо напротив резиденции Трампа. Как уточняется, мужчина был арестован не за нарушение президентского указа, а за несоблюдение федерального запрета на разведение огня в национальных парках.

Как следует из видео, опубликованного в соцсетях, мужчина заявил, что выступает против указа Трампа, подписанного ранее в тот же день. По словам протестующего, документ является «незаконным». На записи он представляется как «отставной ветеран боевых действий», отмечает издание.

Ранее Трамп подписал указ, предписывающий властям США расследовать случаи сожжения американского флага и при необходимости привлекать виновных к ответственности. В документе, опубликованном Белым домом, говорится, что Министерство юстиции должно «придавать приоритетное значение максимально возможному применению уголовного и гражданского законодательства страны в отношении актов осквернения американского флага». Речь идет о случаях, когда такие действия выходят за рамки свободы слова и нарушают закон.

В 1989 году Верховный суд США постановил, что сожжение американского флага в знак политического протеста защищено первой поправкой. Она гарантирует, в частности, свободу слова.

С готовностью пожимать руки диктаторам
С готовностью пожимать руки диктаторам былое и думы
14:41 981
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину главное на этот час
14:25 1230
Оказывается, Байдену помешали армяне
Оказывается, Байдену помешали армяне наш комментарий, все еще актуально
25 августа 2025, 23:48 10243
Судьба региона: схватка за Армению
Судьба региона: схватка за Армению наша аналитика
12:36 3948
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
25 августа 2025, 23:29 8980
Аресты российских генералов продолжаются
Аресты российских генералов продолжаются
13:42 2728
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
11:58 1864
Проклятое место
Проклятое место главная тема, все еще актуально
25 августа 2025, 21:17 10134
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
12:45 2408
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
12:41 1797
В Турции пропал белорусский оппозиционер
В Турции пропал белорусский оппозиционер
11:01 2193

ЭТО ВАЖНО

С готовностью пожимать руки диктаторам
С готовностью пожимать руки диктаторам былое и думы
14:41 981
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину главное на этот час
14:25 1230
Оказывается, Байдену помешали армяне
Оказывается, Байдену помешали армяне наш комментарий, все еще актуально
25 августа 2025, 23:48 10243
Судьба региона: схватка за Армению
Судьба региона: схватка за Армению наша аналитика
12:36 3948
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
25 августа 2025, 23:29 8980
Аресты российских генералов продолжаются
Аресты российских генералов продолжаются
13:42 2728
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
11:58 1864
Проклятое место
Проклятое место главная тема, все еще актуально
25 августа 2025, 21:17 10134
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
12:45 2408
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
12:41 1797
В Турции пропал белорусский оппозиционер
В Турции пропал белорусский оппозиционер
11:01 2193
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться