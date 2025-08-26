USD 1.7000
Четверть населения Земли осталась без чистой воды

13:40 745

Каждый четвертый человек в мире – около 2,1 млрд – по-прежнему не имеет доступа к чистой питьевой воде, несмотря на прогресс с 2015 года. Об этом говорится в совместном докладе Всемирной организации здравоохранения и Детского фонда ООН.

Согласно данным, с 2015 года 961 миллион человек получил доступ к чистой питьевой воде, а охват населения с таким доступом вырос с 68% до 74%. В докладе отмечается, что хотя ситуация в сельских районах улучшилась, она все еще хуже, чем в городах: с 2015 по 2024 год доступ к питьевой воде в сельской местности увеличился с 50% до 60%, тогда как в городах остался на уровне 83%.

В докладе также отмечается, что жители наименее развитых стран более чем в два раза чаще сталкиваются с проблемами доступа к питьевой воде и санитарным услугам по сравнению с населением других стран.

С готовностью пожимать руки диктаторам
С готовностью пожимать руки диктаторам былое и думы
14:41 982
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину главное на этот час
14:25 1231
Оказывается, Байдену помешали армяне
Оказывается, Байдену помешали армяне наш комментарий, все еще актуально
25 августа 2025, 23:48 10243
Судьба региона: схватка за Армению
Судьба региона: схватка за Армению наша аналитика
12:36 3949
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
25 августа 2025, 23:29 8981
Аресты российских генералов продолжаются
Аресты российских генералов продолжаются
13:42 2732
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
11:58 1864
Проклятое место
Проклятое место главная тема, все еще актуально
25 августа 2025, 21:17 10134
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
12:45 2409
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
12:41 1797
В Турции пропал белорусский оппозиционер
В Турции пропал белорусский оппозиционер
11:01 2193

