Четверть населения Земли осталась без чистой воды

Каждый четвертый человек в мире – около 2,1 млрд – по-прежнему не имеет доступа к чистой питьевой воде, несмотря на прогресс с 2015 года. Об этом говорится в совместном докладе Всемирной организации здравоохранения и Детского фонда ООН.

Согласно данным, с 2015 года 961 миллион человек получил доступ к чистой питьевой воде, а охват населения с таким доступом вырос с 68% до 74%. В докладе отмечается, что хотя ситуация в сельских районах улучшилась, она все еще хуже, чем в городах: с 2015 по 2024 год доступ к питьевой воде в сельской местности увеличился с 50% до 60%, тогда как в городах остался на уровне 83%.

В докладе также отмечается, что жители наименее развитых стран более чем в два раза чаще сталкиваются с проблемами доступа к питьевой воде и санитарным услугам по сравнению с населением других стран.