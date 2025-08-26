Масштабные протесты в Литве

Как сообщает Delfi, протестующие начали собираться у дворца в 11:00. Оттуда участники планируют пройти на площадь Независимости, а митинг продолжится у парламента.

В Вильнюсе у здания президентского дворца и парламента проходит акция протеста «День позора». Активисты выразили недовольство решением литовских социал-демократов подписать соглашение о формировании нового коалиционного правительства с партией «Заря Немана» и фракцией «Союз литовских фермеров, зеленых и христианских семей».

«День позора наступит тогда, когда социал-демократы, еще раз нарушив слово, передадут управление страной в руки «Зари Немана», которую возглавляет клеветник и лжец, и присоединят к ним людей, которые подчиняются Томашевскому», - заявили организаторы. Речь идет о Вальдемаре Томашевском, лидере пророссийской партии «Избирательная акция поляков», входящей во фракцию «Союза литовских фермеров».

Протестующие намерены вручить президенту Литвы Гитанасу Науседе петицию, подписанную более чем 77 тысячами человек. В ней они просят «выразить неодобрение формирующейся коалиции, не назначать на должности министров политиков «Зари Немана» и «Союза христианских семей» и/или тех, кто своей деятельностью и публичными заявлениями представляет угрозу государственности Литвы».

Тем временем парламент Литвы утвердил на пост премьера страны бывшего министра соцзащиты и труда 44-летней Инги Ругинене из Литовской социал-демократической партии.

Как сообщило Литовское радио и телевидение (LRT), президент Гитанас Науседа уже внес кандидатуру Ругинене на пост премьер-министра на предыдущем заседании, и теперь ее утвердил парламент. «За» проголосовали 78 членов сейма, «против» — 35, воздержались 14.