Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Масштабные протесты в Литве

фото; новость дополнена
13:46 1415

В Вильнюсе у здания президентского дворца и парламента проходит акция протеста «День позора». Активисты выразили недовольство решением литовских социал-демократов подписать соглашение о формировании нового коалиционного правительства с партией «Заря Немана» и фракцией «Союз литовских фермеров, зеленых и христианских семей».

Как сообщает Delfi, протестующие начали собираться у дворца в 11:00. Оттуда участники планируют пройти на площадь Независимости, а митинг продолжится у парламента.

«День позора наступит тогда, когда социал-демократы, еще раз нарушив слово, передадут управление страной в руки «Зари Немана», которую возглавляет клеветник и лжец, и присоединят к ним людей, которые подчиняются Томашевскому», - заявили организаторы. Речь идет о Вальдемаре Томашевском, лидере пророссийской партии «Избирательная акция поляков», входящей во фракцию «Союза литовских фермеров».

Протестующие намерены вручить президенту Литвы Гитанасу Науседе петицию, подписанную более чем 77 тысячами человек. В ней они просят «выразить неодобрение формирующейся коалиции, не назначать на должности министров политиков «Зари Немана» и «Союза христианских семей» и/или тех, кто своей деятельностью и публичными заявлениями представляет угрозу государственности Литвы».

Тем временем парламент Литвы утвердил на пост премьера страны бывшего министра соцзащиты и труда 44-летней Инги Ругинене из Литовской социал-демократической партии.

Как сообщило Литовское радио и телевидение (LRT), президент Гитанас Науседа уже внес кандидатуру Ругинене на пост премьер-министра на предыдущем заседании, и теперь ее утвердил парламент. «За» проголосовали 78 членов сейма, «против» — 35, воздержались 14.

С готовностью пожимать руки диктаторам
С готовностью пожимать руки диктаторам былое и думы
14:41 986
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину главное на этот час
14:25 1233
Оказывается, Байдену помешали армяне
Оказывается, Байдену помешали армяне наш комментарий, все еще актуально
25 августа 2025, 23:48 10244
Судьба региона: схватка за Армению
Судьба региона: схватка за Армению наша аналитика
12:36 3951
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
25 августа 2025, 23:29 8983
Аресты российских генералов продолжаются
Аресты российских генералов продолжаются
13:42 2734
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
11:58 1865
Проклятое место
Проклятое место главная тема, все еще актуально
25 августа 2025, 21:17 10134
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
12:45 2410
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
12:41 1798
В Турции пропал белорусский оппозиционер
В Турции пропал белорусский оппозиционер
11:01 2194

