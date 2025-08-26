Иран обеспокоен

USD 1.7000
Иран осознает негативные последствия возможного возобновления санкций Совета Безопасности ООН в отношении исламской республики в результате применения западными странами механизма snapback и делает все, чтобы этого не произошло. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Мы не хотим преуменьшать значения механизма возобновления санкций Совета Безопасности, это совершенно не так. Мы осознаем негативные последствия этого события», - сказал Багаи на еженедельной пресс-конференции.

Он добавил, что Тегеран «обеспокоен» возможными последствиями решения западных стран активировать механизм snapback и «приложил значительные усилия, чтобы этого не произошло».

США и страны «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции) договорились считать конец августа крайним сроком заключения ядерной сделки с Ираном. В противном случае Великобритания, Германия и Франция планирует запустить механизм snapback, который возобновит действие санкций СБ ООН против Тегерана, снятых на основании договоренностей 2015 года. Иран в свою очередь пригрозил в случае возобновления санкций выйти из числа участников Договора о нераспространении ядерного оружия, к которому республика присоединилась одной из первых. Западные страны смогут задействовать snapback уже 18 октября.

