«Позвони мне, позвони...»: Моди не хочет говорить с Трампом

Президент США Дональд Трамп четыре раза пытался созвониться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, однако тот отказался от разговора. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«За последние недели Трамп предпринял четыре попытки дозвониться до индийского премьер-министра. Однако тот отказался от разговора», – пишет издание.

Газета расценивает это как признак того, что Моди обижен введением пошлин и высказыванием Трампа о «мертвой экономике» Индии.

Соединенные Штаты 6 августа сообщили о повышении пошлин на импорт индийских товаров с 25% до 50% в ответ на закупки Индией российской нефти и нефтепродуктов. Трамп раскритиковал Нью-Дели за то, что он «всегда приобретал большую часть военного оборудования у России» и является «одним из крупнейших покупателей» российских энергоресурсов наряду с Пекином. В то же время индийское Министерство иностранных дел охарактеризовало критику США и ЕС по поводу импорта российской нефти как необоснованную. Кроме того, на своей платформе Truth Social Трамп раскритиковал Индию и Россию, назвав их «мертвыми экономиками».