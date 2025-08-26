«Позвони мне, позвони...»: Моди не хочет говорить с Трампом

USD 1.7000
Президент США Дональд Трамп четыре раза пытался созвониться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, однако тот отказался от разговора. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«За последние недели Трамп предпринял четыре попытки дозвониться до индийского премьер-министра. Однако тот отказался от разговора», – пишет издание.

Газета расценивает это как признак того, что Моди обижен введением пошлин и высказыванием Трампа о «мертвой экономике» Индии.

Соединенные Штаты 6 августа сообщили о повышении пошлин на импорт индийских товаров с 25% до 50% в ответ на закупки Индией российской нефти и нефтепродуктов. Трамп раскритиковал Нью-Дели за то, что он «всегда приобретал большую часть военного оборудования у России» и является «одним из крупнейших покупателей» российских энергоресурсов наряду с Пекином. В то же время индийское Министерство иностранных дел охарактеризовало критику США и ЕС по поводу импорта российской нефти как необоснованную. Кроме того, на своей платформе Truth Social Трамп раскритиковал Индию и Россию, назвав их «мертвыми экономиками».

С готовностью пожимать руки диктаторам
С готовностью пожимать руки диктаторам былое и думы
14:41 993
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину главное на этот час
14:25 1238
Оказывается, Байдену помешали армяне
Оказывается, Байдену помешали армяне наш комментарий, все еще актуально
25 августа 2025, 23:48 10245
Судьба региона: схватка за Армению
Судьба региона: схватка за Армению наша аналитика
12:36 3955
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
25 августа 2025, 23:29 8985
Аресты российских генералов продолжаются
Аресты российских генералов продолжаются
13:42 2738
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
11:58 1867
Проклятое место
Проклятое место главная тема, все еще актуально
25 августа 2025, 21:17 10136
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
12:45 2411
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
12:41 1799
В Турции пропал белорусский оппозиционер
В Турции пропал белорусский оппозиционер
11:01 2195
