Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Беспилотники остановили еще один важный российский завод

14:07 1239

После налета беспилотников в воскресенье, 24 августа, комплекс «Новатэка» в порту Усть-Луги, где газовый конденсат перерабатывается в нафту, керосин и мазут, остановил работу, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По словам двух собеседников агентства, на заводе, который в первом полугодии переработал 4,2 млн тонн газоконденсата, повреждена одна из трех установок (сплиттеров). Еще два источника утверждают, что два сплиттера получили повреждения после того, как на территории предприятия упали обломки БПЛА и возник пожар.

«Из-за пожара весь комплекс был остановлен в воскресенье, пока непонятно, когда и в каком объеме возобновится переработка», — сказал собеседник Reuters.

По словам источников, «Новатэк» будет вынужден сократить экспорт нафты из Усть-Луги и будет вместо этого вывозить непереработанное сырье для завода — стабильный газовый конденсат. Ежемесячно из комплекса в порту, который является крупнейшим у России на Балтике, уходило на экспорт 420 тысяч тонн нафты.

В январе 2024 года на терминал «Новатэка» в Усть-Луге также подвергся атаке дронов. На предприятии произошел пожар, работу сплиттеров останавливали примерно на месяц. Она возобновилась в феврале 2024 года.

14:41 995
14:25 1240
25 августа 2025, 23:48 10245
12:36 3957
25 августа 2025, 23:29 8985
13:42 2740
11:58 1867
25 августа 2025, 21:17 10136
12:45 2413
12:41 1799
11:01 2195

