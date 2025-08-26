Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину

«С настоящего момента все прямые морские перевозки из Турции в Израиль полностью запрещены, а судам под турецким флагом больше не разрешено заходить в Израиль», — говорится в сообщении.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Globes, теперь турецким судам полностью запрещено заходить в израильские порты. Запрет распространяется и на корабли, доставляющие грузы для палестинской администрации.

Правительство Турции прибегло к ужесточению санкций после запрета на заход в свои порты судов, принадлежащих Израилю или перевозящих грузы в эту страну.

Турция официально прекратила все торговые отношения с Израилем в 2024 году, однако, несмотря на это, экспорт из Турции в еврейское государство продолжался. Чтобы обойти запреты, предприниматели заявляли грузы, предназначенные для Израиля в качестве поставок для Палестинской администрации. Для этого в Рамалле было зарегистрировано множество компаний. В результате экспорт из Турции в Палестину в 2024 году вырос на 40 процентов.

В частности, из Турции поставлялись строительные и промышленные материалы. Примерно половина всего импорта цемента и гипса, а также около пятой части железа и стали поступали именно из Турции. Израиль также закупал турецкий пластик, транспортные средства, машины и электронное оборудование.

Судя по всему, турецкое правительство решило ужесточить санкции под давлением критики оппозиции, указывавшей на продолжение торговых связей с Израилем обходными путями. Теперь, чтобы исключить подобные схемы, ограничения затронули и торговлю с Палестинской администрацией.

Напряженность между Турцией и Израилем усиливается на фоне войны в Газе и событий в Сирии. Эксперты не исключают, что данная конфронтация может перерасти в прямое военное столкновение.

Пока неясно, повлияют ли турецкие санкции на поставки азербайджанской нефти из порта Джейхан в Израиль. Однако известно, что Азербайджан напрямую не экспортирует данный ресурс из Джейхана в Израиль: этим занимаются трейдеры — покупатели зачастую не указывают истинного владельца груза.