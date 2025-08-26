Маск будет судиться с Apple

Принадлежащая предпринимателю-миллиардеру Илону Маску хAI в понедельник подала в федеральный суд США в Техасе иск против Apple и разработчика ChatGPT компании OpenAI, обвинив их в незаконном сговоре с целью подавления конкуренции в сфере искусственного интеллекта.

«Apple и OpenAI монополизировали рынки и создали препятствия для конкурентной борьбы со стороны инновационных компаний, таких как X и xAI», — цитирует Reuters документ.

Apple в партнерстве с OpenAI интегрировала ChatGPT в операционную систему айфонов, айпадов и ноутбуков Mac.

«Эксклюзивная сделка с OpenAI — единственная причина, из-за которой Apple ограничивает видимость приложений X и Grok в магазине App Store», — говорится в иске.

xAI требует компенсацию в размере нескольких миллиардов долларов.

«Новый иск является частью продолжающейся кампании преследования со стороны господина Маска», — сказал представитель OpenAI в заявлении.