USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1061
Подписаться на уведомления
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Новость дня
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

С готовностью пожимать руки диктаторам

былое и думы
Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
14:41 1004

24 августа мир отмечал день рождения Хорхе Луиса Борхеса – гениального писателя, превратившего литературу в лабиринт, и человека, чья жизнь оказалась еще противоречивее, чем его тексты.

Борхес всегда удивлял — языком, структурой, но особенно своими политическими позами, слепотой, выбором друзей-тиранов и готовностью пожимать руки диктаторам.

Чтобы понять всю двойственность натуры Борхеса, достаточно перечитать рассказ «Тема предателя и героя». История Фергюса Килпатрика, революционного вождя, который оказывается предателем, но соглашается ради победы дела на собственную казнь. Такой вот латиноамериканский Шекспир, театр, кровь и революция, побеждающая ценой того, что правда о вожде зарыта в землю. И в финале предатель превращается в героя, а герой — в символ.

В 1976 году состоялась поездка в Чили, где диктатор Пиночет награждает писателя орденом Большого Креста

Сюжет Борхеса — не просто литературная игра, это аллегория на саму историю. Дегаев, который сдавал товарищей жандармам, но спасал собственную шкуру убийством Судейкина. Евно Азеф, агент полиции в рядах эсеров, организатор политических убийств, который на самом деле служил царю. Малиновский, большевик и одновременно шпион, которого расстреляли, когда революция обнажила его двойное дно. Или Сальвадор 80-х годов, когда Фронт Фарабундо Марти вел смертельную войну с диктатурой, и среди лидеров вырастает Хоакин Вильялобос — блестящий оратор, стратег, любимец масс. Но спустя годы открывается, что именно он предал и поэта Роке Далтона, и собственную соратницу Мелиду Монтес. Позже Вильялобос становится инструктором в Колумбии, служит уже не революции, а ее палачам. Так революционер превращается в охранителя порядка, в исполнителя заказов империи.

То же самое показал Фассбиндер в «Третьем поколении»: революционеры, потерявшие смысл, превращаются в игрушки спецслужб. Их лидеры становятся предателями, их судьба — быть марионетками в чужом спектакле.

И вот Борхес. Литературный демиург, певец лабиринтов и зеркал, человек, который мог бы остаться легендой чистого гуманизма, но выбирает руку Пиночета. В 1976 году состоялась поездка в Чили, где диктатор награждает писателя орденом Большого Креста, и слова поддержки «борьбе с коммунизмом», произнесенные в момент, когда пытки и исчезновения в Чили достигали своего пика. В Аргентине Борхес завтракает с Виделой, называет военную хунту «правлением джентльменов», а в Испании возносит похвалы генералиссимусу Франко. Это не наивность, как впоследствии пытался уверить Борхес, это выбор - та же сделка, что у Килпатрика, только без крови и театра — за почести, за ордена, за возможность остаться в кругу власти.

В Аргентине Борхес завтракает с Виделой, называет военную хунту «правлением джентльменов», а в Испании возносит похвалы генералиссимусу Франко

Да, позже Борхес подписывает петиции, называет Фолклендскую войну «сражением двух лысых за гребень», пытается отмежеваться от реакционного ореола. Но память не прощает, а интеллигенция помнит Борхеса как «фашиста» - того, кто предал гуманизм ради улыбки диктатора.

И здесь параллель страшна и точна: Борхес — это Килпатрик, только сыгравший иначе. Килпатрик соглашается на смерть, чтобы спасти революцию, а Борхес же соглашается на предательство, чтобы спасти себя. Один — легенда, другой — живой классик, замаранный на страницах истории.

Вот так литература становится зеркалом: автор пишет не только о героях, но и о себе. Борхес создает образ предателя, который умирает героем, но сам выбирает роль предателя, оставаясь живым. И это самый страшный сюжет великого прозаика.

Читайте по теме

Не раствориться в дыму глобальной машины смерти слово публицисту
22 августа 2025, 03:59 5861
Сопротивление интеллектуала или «игра в бисер» слово публицисту; все еще актуально
21 августа 2025, 11:08 4445
На тропе, ведущей к хаосу горячая тема; все еще актуально
19 августа 2025, 20:37 6533
С готовностью пожимать руки диктаторам
С готовностью пожимать руки диктаторам былое и думы
14:41 1005
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину главное на этот час
14:25 1251
Оказывается, Байдену помешали армяне
Оказывается, Байдену помешали армяне наш комментарий, все еще актуально
25 августа 2025, 23:48 10246
Судьба региона: схватка за Армению
Судьба региона: схватка за Армению наша аналитика
12:36 3965
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
25 августа 2025, 23:29 8990
Аресты российских генералов продолжаются
Аресты российских генералов продолжаются
13:42 2751
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
11:58 1867
Проклятое место
Проклятое место главная тема, все еще актуально
25 августа 2025, 21:17 10138
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
12:45 2419
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
12:41 1801
В Турции пропал белорусский оппозиционер
В Турции пропал белорусский оппозиционер
11:01 2196

ЭТО ВАЖНО

С готовностью пожимать руки диктаторам
С готовностью пожимать руки диктаторам былое и думы
14:41 1005
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину главное на этот час
14:25 1251
Оказывается, Байдену помешали армяне
Оказывается, Байдену помешали армяне наш комментарий, все еще актуально
25 августа 2025, 23:48 10246
Судьба региона: схватка за Армению
Судьба региона: схватка за Армению наша аналитика
12:36 3965
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
25 августа 2025, 23:29 8990
Аресты российских генералов продолжаются
Аресты российских генералов продолжаются
13:42 2751
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
11:58 1867
Проклятое место
Проклятое место главная тема, все еще актуально
25 августа 2025, 21:17 10138
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
12:45 2419
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
12:41 1801
В Турции пропал белорусский оппозиционер
В Турции пропал белорусский оппозиционер
11:01 2196
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться