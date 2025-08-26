С готовностью пожимать руки диктаторам

24 августа мир отмечал день рождения Хорхе Луиса Борхеса – гениального писателя, превратившего литературу в лабиринт, и человека, чья жизнь оказалась еще противоречивее, чем его тексты. Борхес всегда удивлял — языком, структурой, но особенно своими политическими позами, слепотой, выбором друзей-тиранов и готовностью пожимать руки диктаторам. Чтобы понять всю двойственность натуры Борхеса, достаточно перечитать рассказ «Тема предателя и героя». История Фергюса Килпатрика, революционного вождя, который оказывается предателем, но соглашается ради победы дела на собственную казнь. Такой вот латиноамериканский Шекспир, театр, кровь и революция, побеждающая ценой того, что правда о вожде зарыта в землю. И в финале предатель превращается в героя, а герой — в символ.

Сюжет Борхеса — не просто литературная игра, это аллегория на саму историю. Дегаев, который сдавал товарищей жандармам, но спасал собственную шкуру убийством Судейкина. Евно Азеф, агент полиции в рядах эсеров, организатор политических убийств, который на самом деле служил царю. Малиновский, большевик и одновременно шпион, которого расстреляли, когда революция обнажила его двойное дно. Или Сальвадор 80-х годов, когда Фронт Фарабундо Марти вел смертельную войну с диктатурой, и среди лидеров вырастает Хоакин Вильялобос — блестящий оратор, стратег, любимец масс. Но спустя годы открывается, что именно он предал и поэта Роке Далтона, и собственную соратницу Мелиду Монтес. Позже Вильялобос становится инструктором в Колумбии, служит уже не революции, а ее палачам. Так революционер превращается в охранителя порядка, в исполнителя заказов империи. То же самое показал Фассбиндер в «Третьем поколении»: революционеры, потерявшие смысл, превращаются в игрушки спецслужб. Их лидеры становятся предателями, их судьба — быть марионетками в чужом спектакле. И вот Борхес. Литературный демиург, певец лабиринтов и зеркал, человек, который мог бы остаться легендой чистого гуманизма, но выбирает руку Пиночета. В 1976 году состоялась поездка в Чили, где диктатор награждает писателя орденом Большого Креста, и слова поддержки «борьбе с коммунизмом», произнесенные в момент, когда пытки и исчезновения в Чили достигали своего пика. В Аргентине Борхес завтракает с Виделой, называет военную хунту «правлением джентльменов», а в Испании возносит похвалы генералиссимусу Франко. Это не наивность, как впоследствии пытался уверить Борхес, это выбор - та же сделка, что у Килпатрика, только без крови и театра — за почести, за ордена, за возможность остаться в кругу власти.