Мерц грозит России

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что западные страны готовы усилить санкционное давление на Россию, если не состоится встреча президента РФ Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни в Берлине.

«Сейчас ход за Москвой. Если со стороны России не последует необходимый шаг, потребуется усилить давление», — отметил Мерц.