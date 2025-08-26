USD 1.7000
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Мерц грозит России

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что западные страны готовы усилить санкционное давление на Россию, если не состоится встреча президента РФ Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни в Берлине.

«Сейчас ход за Москвой. Если со стороны России не последует необходимый шаг, потребуется усилить давление», — отметил Мерц.

По его словам, Европейский союз уже работает над новым пакетом санкций. «Американский президент Дональд Трамп также не исключил введения дополнительных штрафных пошлин», — сказал канцлер.

Мерц напомнил, что Трамп предложил в случае необходимости организовать трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной. «Это был бы логичный следующий шаг», — подчеркнул он.

