В Тегеране Россию обвиняют в предательстве

Аскер Манафов, собкор
14:55 1081

Неожиданное заявление, сделанное членом Совета по целесообразности Ирана Мохаммадом Садром, стало сенсацией ближневосточной дипломатии.

Высокопоставленный иранский политик публично обвинил Россию в том, что она передала Израилю сведения о центрах противовоздушной обороны Ирана и даже связал Израиль с гибелью бывшего президента ИРИ Ибрагима Раиси.

«Россия предоставила Израилю информацию о центрах ПВО в Иране», — заявил Садр в обращении, процитированном телеканалом Al Arabiya. По его словам, именно 12-дневная война с Израилем летом прошлого года «показала всю бесполезность стратегического союза с Москвой».

Еще более громкое утверждение Садра касается майской авиакатастрофы, в которой погиб президент Раиси.

«С самого начала я говорил, что это убийство - дело рук Израиля, - подчеркнул Садр. — Это был сигнал: если Тегеран продолжит свою линию, убийства продолжатся».

Российская реакция на эти обвинения выглядит сдержанной. Как известно, Москва осудила удары Израиля по иранской территории, но не пошла ни на военное вмешательство, ни на жесткое дипломатическое давление. В январе 2025 года Владимир Путин и новый иранский президент Масуд Пезешкиан подписали соглашение о «стратегическом партнерстве», в котором особое внимание уделялось военному сотрудничеству. Однако документ оказался не союзническим договором о взаимной обороне, подобным соглашению между Россией и КНДР, а скорее декларацией о намерениях.

Более того, как пишет издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с переговорами, после войны Путин в частных беседах с Дональдом Трампом и иранскими представителями высказывался в пользу нового ядерного соглашения, которое ограничило бы способность Ирана обогащать уран. Таким образом, публичная позиция России — защита права Тегерана на собственную ядерную программу — явно контрастировала с закрытой дипломатией Кремля, где, напротив, звучали куда более жесткие требования.

А подписанный с Россией военно-политический пакт – филькина грамота

Для иранской элиты эти противоречия становятся болезненным сигналом. Еще вчера Россия считалась главным стратегическим союзником Ирана на международной арене, особенно в Совбезе ООН. Сегодня же в Тегеране все громче звучат голоса, утверждающие, что Москва использует Иран как разменную карту в своих отношениях с Западом и Израилем.

Обвинения Мохаммада Садра ложатся на благодатную почву внутренней дискуссии в Иране, в ходе которой обсуждается, насколько оправданным было десятилетнее сближение Тегерана с Москвой, и не стала ли эта ставка очередной иллюзией. Если Москва действительно передавала сведения об иранской ПВО, как утверждает член Совета по целесообразности, то речь идет не просто о дипломатическом маневре, а о прямом подрыве обороноспособности исламской республики.

Тем самым «всепогодный союз» Москвы и Тегерана оказался под серьезным вопросом. Для иранского руководства это означает дилемму: продолжать держаться за Кремль, который публично осуждает Израиль, но в частном порядке готов договариваться с Вашингтоном, или искать новые опоры в Китае и других азиатских центрах силы.

На момент публикации официальных комментариев от российского МИД не последовало. Но одно ясно: обвинение Садра стало первым публичным случаем, когда иранский политик такого уровня фактически назвал Россию ненадежным союзником и даже соучастником израильских операций против Ирана.

Россия предала Иран
8 июля 2025, 15:20 11960
Трамп вам не Путин… Замахнулся, но не ударит
19 июня 2025, 12:14 6428
Тегеран капитулирует? Скорее манипулирует
15 июня 2025, 19:32 11817
