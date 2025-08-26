USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1061
Подписаться на уведомления
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Новость дня
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Ливан хочет побыстрее разобраться с «Хезболлой», чтобы не злить Израиль

14:59 225

Власти Ливана намерены 31 августа обнародовать план разоружения шиитского движения «Хезболла». Об этом заявил спецпредставитель США на Ближнем Востоке Томас Баррак.

«Мы говорим не о войне, а о том, чтобы убедить «Хезболлу» сложить оружие», – отметил Баррак по итогам переговоров с ливанским президентом Жозефом Ауном.

Он заверил, что президент США Дональд Трамп желает Ливану процветания, однако ключевым условием для этого является отказ движения от вооружения. Баррак добавил, что после публикации ливанского плана Израиль представит собственное контрпредложение. По его словам, Тель-Авив не намерен удерживать под контролем южные районы Ливана и начнет вывод войск после того, как власти страны приступят к реализации плана по разоружению «Хезболлы».

«Израиль подтвердил нам, что будет шаг за шагом выводить войска с юга Ливана в зависимости от темпов, которыми будет идти процесс разоружения отрядов «Хезболлы». Мирное соглашение с Израилем – это путь к процветанию и стабильности», – подчеркнул он.

Баррак также сообщил о существовании плана компенсаций для членов движения, добровольно сложивших оружие. Он добавил, что государства Персидского залива заинтересованы в экономическом развитии юга Ливана.

Напомним, 5 августа власти Ливана поручили командованию вооруженных сил разработать план, согласно которому к концу года все вооружение должно находиться исключительно в руках госструктур. Однако в «Хезболле» отказались от участия в программе. Лидер движения Наим Касем предупредил, что подобное решение может иметь «фатальные последствия» для страны. Позднее он распорядился приостановить уличные протесты против инициативы, чтобы сохранить возможность для диалога с правительством. Позже портал Axios сообщил, что администрация Трампа без широкой огласки стремится содействовать стабилизации ситуации в Ливане и Сирии.

С готовностью пожимать руки диктаторам
С готовностью пожимать руки диктаторам былое и думы
14:41 1011
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину главное на этот час
14:25 1254
Оказывается, Байдену помешали армяне
Оказывается, Байдену помешали армяне наш комментарий, все еще актуально
25 августа 2025, 23:48 10249
Судьба региона: схватка за Армению
Судьба региона: схватка за Армению наша аналитика
12:36 3973
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
25 августа 2025, 23:29 8990
Аресты российских генералов продолжаются
Аресты российских генералов продолжаются
13:42 2758
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
11:58 1869
Проклятое место
Проклятое место главная тема, все еще актуально
25 августа 2025, 21:17 10138
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
12:45 2422
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
12:41 1801
В Турции пропал белорусский оппозиционер
В Турции пропал белорусский оппозиционер
11:01 2196

ЭТО ВАЖНО

С готовностью пожимать руки диктаторам
С готовностью пожимать руки диктаторам былое и думы
14:41 1011
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину главное на этот час
14:25 1254
Оказывается, Байдену помешали армяне
Оказывается, Байдену помешали армяне наш комментарий, все еще актуально
25 августа 2025, 23:48 10249
Судьба региона: схватка за Армению
Судьба региона: схватка за Армению наша аналитика
12:36 3973
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
25 августа 2025, 23:29 8990
Аресты российских генералов продолжаются
Аресты российских генералов продолжаются
13:42 2758
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
11:58 1869
Проклятое место
Проклятое место главная тема, все еще актуально
25 августа 2025, 21:17 10138
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
12:45 2422
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
12:41 1801
В Турции пропал белорусский оппозиционер
В Турции пропал белорусский оппозиционер
11:01 2196
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться