Ливан хочет побыстрее разобраться с «Хезболлой», чтобы не злить Израиль

«Мы говорим не о войне, а о том, чтобы убедить «Хезболлу» сложить оружие», – отметил Баррак по итогам переговоров с ливанским президентом Жозефом Ауном.

Он заверил, что президент США Дональд Трамп желает Ливану процветания, однако ключевым условием для этого является отказ движения от вооружения. Баррак добавил, что после публикации ливанского плана Израиль представит собственное контрпредложение. По его словам, Тель-Авив не намерен удерживать под контролем южные районы Ливана и начнет вывод войск после того, как власти страны приступят к реализации плана по разоружению «Хезболлы».

«Израиль подтвердил нам, что будет шаг за шагом выводить войска с юга Ливана в зависимости от темпов, которыми будет идти процесс разоружения отрядов «Хезболлы». Мирное соглашение с Израилем – это путь к процветанию и стабильности», – подчеркнул он.

Баррак также сообщил о существовании плана компенсаций для членов движения, добровольно сложивших оружие. Он добавил, что государства Персидского залива заинтересованы в экономическом развитии юга Ливана.

Напомним, 5 августа власти Ливана поручили командованию вооруженных сил разработать план, согласно которому к концу года все вооружение должно находиться исключительно в руках госструктур. Однако в «Хезболле» отказались от участия в программе. Лидер движения Наим Касем предупредил, что подобное решение может иметь «фатальные последствия» для страны. Позднее он распорядился приостановить уличные протесты против инициативы, чтобы сохранить возможность для диалога с правительством. Позже портал Axios сообщил, что администрация Трампа без широкой огласки стремится содействовать стабилизации ситуации в Ливане и Сирии.