Стубб надеется, что у Трампа иссякнет терпение к России

Президент Финляндии Александр Стубб выразил надежду, что терпение президента США Дональда Трампа в отношении России скоро иссякнет. Об этом сообщает Yle.

«Надеюсь, что терпение президента США Дональда Трампа в отношении России иссякнет», — заявил Стубб, отвечая на вопросы о ходе мирных переговоров в Украине.

«Мы сделаем все возможное, чтобы достичь долгосрочного мира. Мы приложим все усилия, чтобы Украина сохранила свое право на самоопределение и территориальную целостность, насколько это возможно», — сказал он.

По мнению финского лидера, президента Путина можно заставить заключить мир только через введение пошлин для стран, которые продолжают торговать с Россией или поддерживают ее военную промышленность.

«Единственные, кто может убедить Путина заключить мир, скорее всего, находятся на Востоке, а не на Западе», — подытожил Стубб.