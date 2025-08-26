Более сотни шахтеров оказались в подземной ловушке в Доброполье

В Добропольской общине Донецкой области 148 горняков застряли под землей в шахте, обесточенной в результате российского обстрела.

Об этом сообщил глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.

Другие подробности неизвестны.

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин утром 26 августа сообщал, что в течение суток российские войска 20 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. В Доброполье в результате обстрела повреждены два дома. О проблемах с электричеством не сообщалось.