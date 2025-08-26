USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1061
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Новость дня
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Более сотни шахтеров оказались в подземной ловушке в Доброполье

15:24 241

В Добропольской общине Донецкой области 148 горняков застряли под землей в шахте, обесточенной в результате российского обстрела.

Об этом сообщил глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.

Другие подробности неизвестны.

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин утром 26 августа сообщал, что в течение суток российские войска 20 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. В Доброполье в результате обстрела повреждены два дома. О проблемах с электричеством не сообщалось.

С готовностью пожимать руки диктаторам
С готовностью пожимать руки диктаторам былое и думы
14:41 1015
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину главное на этот час
14:25 1255
Оказывается, Байдену помешали армяне
Оказывается, Байдену помешали армяне наш комментарий, все еще актуально
25 августа 2025, 23:48 10251
Судьба региона: схватка за Армению
Судьба региона: схватка за Армению наша аналитика
12:36 3978
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
25 августа 2025, 23:29 8992
Аресты российских генералов продолжаются
Аресты российских генералов продолжаются
13:42 2762
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
11:58 1870
Проклятое место
Проклятое место главная тема, все еще актуально
25 августа 2025, 21:17 10140
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
Ожесточенные бои в Украине: кто теряет позиции?
12:45 2424
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
Экс-советник Трампа обрушился на него с резкой критикой
12:41 1802
В Турции пропал белорусский оппозиционер
В Турции пропал белорусский оппозиционер
11:01 2197

