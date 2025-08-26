USD 1.7000
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Индийцы раскрывают «Чакру»

15:41 1091

Власти Индии планируют внедрить национальную систему противоракетной обороны под названием «Сударшана-чакра» в течение ближайших десяти лет, сообщил начальник Генерального штаба ВС Индии Анил Чаухан.

«Чаухан отметил, что, как ожидается, созданная собственными силами система ПРО вступит в строй в течение десятилетия», — сообщает агентство Bloomberg.

Начальник Генштаба указал, что противоракетный щит «Сударшана-чакра», аналогичный израильскому «Железному куполу», будет защищать стратегические, гражданские и ключевые объекты страны, а также отслеживать и сбивать вражеские ракеты и беспилотники.

15 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о запуске проекта по расширению, усилению и модернизации системы безопасности страны на основе собственных ресурсов. По его словам, новая система войдет в строй к 2035 году, обеспечит защиту важнейших объектов, включая гражданские, и предоставит возможности не только для обороны, но и для нанесения ответных ударов.

Bloomberg со ссылкой на данные Стокгольмского института исследования проблем мира отмечает, что Индия занимает второе место в мире после Украины по объему импорта вооружений.

Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана
Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана новость дополнена
17:22 886
Вучич позвонил Лаврову поговорить про Косово
Вучич позвонил Лаврову поговорить про Косово
16:16 697
Великобритания перекрыла России еще один коридор
Великобритания перекрыла России еще один коридор наш комментарий
16:12 1595
Байрамов о соглашении с Арменией и роспуске Минской группы
Байрамов о соглашении с Арменией и роспуске Минской группы
16:04 1433
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве наш комментарий
14:55 2712
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
15:35 2631
С готовностью пожимать руки диктаторам
С готовностью пожимать руки диктаторам былое и думы
14:41 2175
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину главное на этот час
14:25 2329
Оказывается, Байдену помешали армяне
Оказывается, Байдену помешали армяне наш комментарий, все еще актуально
25 августа 2025, 23:48 10575
Судьба региона: схватка за Армению
Судьба региона: схватка за Армению наша аналитика
12:36 5158
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
25 августа 2025, 23:29 9283

