Индийцы раскрывают «Чакру»

Власти Индии планируют внедрить национальную систему противоракетной обороны под названием «Сударшана-чакра» в течение ближайших десяти лет, сообщил начальник Генерального штаба ВС Индии Анил Чаухан.

«Чаухан отметил, что, как ожидается, созданная собственными силами система ПРО вступит в строй в течение десятилетия», — сообщает агентство Bloomberg.

Начальник Генштаба указал, что противоракетный щит «Сударшана-чакра», аналогичный израильскому «Железному куполу», будет защищать стратегические, гражданские и ключевые объекты страны, а также отслеживать и сбивать вражеские ракеты и беспилотники.

15 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о запуске проекта по расширению, усилению и модернизации системы безопасности страны на основе собственных ресурсов. По его словам, новая система войдет в строй к 2035 году, обеспечит защиту важнейших объектов, включая гражданские, и предоставит возможности не только для обороны, но и для нанесения ответных ударов.

Bloomberg со ссылкой на данные Стокгольмского института исследования проблем мира отмечает, что Индия занимает второе место в мире после Украины по объему импорта вооружений.