Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Залужный: «Фильмы про терминатора становятся реальностью»

17:24

Кинофильмы про терминатора становятся реальностью в том числе на фронте, заявил экс-главком ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в интервью на YouTube-канале «Новая украинская школа».

«Робот за $50 тебя найдет и убьет. Это факт на сегодняшний день. Фильмы, которые мы смотрели в начале 1990-х, про терминатора становятся реальностью. Поэтому нам нужно думать, чтобы не пришлось потом отправлять кого-то в прошлое, чтобы сделать какие-то изменения», — сказал он.

Залужный подчеркнул, что развитие беспилотников и других технических средств поражения не позволяет «насыщать» фронт большим количеством личного состава. По его мнению, необходимо минимизировать количество людей в окопах, делая ставку на развитие технологических решений.

Посол отметил, что современные реалии требуют переосмысления подходов к ведению боевых действий, чтобы избежать сценариев, подобных показанным в фантастических фильмах.

Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана
Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана
17:22
Вучич позвонил Лаврову поговорить про Косово
Вучич позвонил Лаврову поговорить про Косово
16:16
Великобритания перекрыла России еще один коридор
Великобритания перекрыла России еще один коридор
16:12
Байрамов о соглашении с Арменией и роспуске Минской группы
Байрамов о соглашении с Арменией и роспуске Минской группы
16:04
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве
14:55
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
15:35
С готовностью пожимать руки диктаторам
С готовностью пожимать руки диктаторам
14:41
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину
14:25
Оказывается, Байдену помешали армяне
Оказывается, Байдену помешали армяне
25 августа 2025, 23:48
Судьба региона: схватка за Армению
Судьба региона: схватка за Армению
12:36
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
25 августа 2025, 23:29

