Залужный: «Фильмы про терминатора становятся реальностью»

Кинофильмы про терминатора становятся реальностью в том числе на фронте, заявил экс-главком ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в интервью на YouTube-канале «Новая украинская школа».

«Робот за $50 тебя найдет и убьет. Это факт на сегодняшний день. Фильмы, которые мы смотрели в начале 1990-х, про терминатора становятся реальностью. Поэтому нам нужно думать, чтобы не пришлось потом отправлять кого-то в прошлое, чтобы сделать какие-то изменения», — сказал он.

Залужный подчеркнул, что развитие беспилотников и других технических средств поражения не позволяет «насыщать» фронт большим количеством личного состава. По его мнению, необходимо минимизировать количество людей в окопах, делая ставку на развитие технологических решений.

Посол отметил, что современные реалии требуют переосмысления подходов к ведению боевых действий, чтобы избежать сценариев, подобных показанным в фантастических фильмах.