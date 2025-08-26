USD 1.7000
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Ханалиева будут судить: он вернул часть денег

Инара Рафикгызы
15:39 936

Завершено предварительное расследование по делу бывшего председателя Общественного объединения Gənclik Волонтерского студенческого спортивного общества, «Почетного работника физической культуры и спорта» Тофика Ханалиева.

Как сообщает haqqin.az, материалы дела направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Махиры Керимовой.

Т.Ханалиев обвиняется в присвоении более 70 тысяч манатов. Отметим, что основная цель общества заключалась в поддержке массовой физкультуры и спорта среди студентов и молодежи. Обвиняемый потратил средства, выделенные на спортивные мероприятия и соревнования, в личных целях. Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре привлекло Т.Ханалиева к расследованию и выдвинуло обвинение по статье 179.3.2 (присвоение в крупном размере) УК Азербайджана.

Во время предварительного расследования 40 тысяч манатов ущерба были возмещены. 64-летний Ханалиев не находится под арестом; в отношении него до суда избрана мера пресечения в виде помещения под надзор полиции. Максимальное наказание по предъявленному обвинению — до 10 лет лишения свободы, однако полное возмещение ущерба считается смягчающим обстоятельством.

