Байрамов о соглашении с Арменией и роспуске Минской группы

«Политика, проводимая Азербайджаном, достигла своего логического пика. В результате решительно проводимой внешней политики урегулирование конфликта соответствовало нашим национальным интересам. Даже в самые сложные времена Азербайджан не допустил легитимации оккупации», — отметил министр.

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в США 7–8 августа и подписанные в ходе него документы являются важным этапом в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на специальном заседании правительства, посвященном итогам визита президента в Вашингтон.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан никогда не принимал промежуточные варианты решений, противоречащие национальным интересам, и всегда боролся за правду и справедливость.

«С ростом экономической и политической мощи Азербайджан стал одним из основных влиятельных акторов в регионе. Были предприняты важные шаги по разоблачению военных преступлений Армении против Азербайджана. Мы никогда не сворачивали с избранного пути в борьбе за правду и справедливость и в итоге одержали победу», — добавил министр.

Глава МИД Азербайджана также сообщил об исключении Минской группы ОБСЕ из процесса урегулирования: «Азербайджан предпринял серьезные шаги для обеспечения прочного мира в регионе и открыто заявил, что карабахский вопрос является внутренним делом страны. Несмотря на определенные успехи в мирных переговорах с Арменией в этот период, быстрое вооружение Армении стало главным препятствием для завершения процесса нормализации».

По словам министра, обращение о закрытии Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур было распространено среди стран ОБСЕ. «Решение ожидается 1 сентября», — добавил он.

Байрамов отметил, что парафирование мирного соглашения в США вместо его немедленного подписания свидетельствует о последовательности позиции Азербайджана.

Он также отметил, что Армения не соглашалась с некоторыми положениями мирного соглашения до конца января текущего года. «Армения, в частности, не принимала пункты, касающиеся отзыва исков из судов и недопущения размещения третьих сил на границе. Совместная декларация, подписанная лидерами Азербайджана и Армении в присутствии Дональда Трампа в рамках визита в США, подтверждает повестку дня Азербайджана в области установления мира», — подчеркнул глава МИД.

Байрамов напомнил, что документ об отмене поправки № 907 президентом США Дональдом Трампом был подписан в присутствии президента Ильхама Алиева. Министр заявил, что этот шаг отражает истинную суть азербайджано-американского партнерства: «Мы надеемся, что команда президента Трампа будет работать с Конгрессом над полной отменой этой поправки».

Глава МИД Азербайджана также заявил, что Баку ожидает от Еревана внесения изменений в армянскую конституцию и полного устранения территориальных претензий к Азербайджану для подписания мирного соглашения.

Министр отметил, что в Совместной декларации, подписанной в Вашингтоне, особо подчеркивается важность беспрепятственной связи с Нахчыванской АР, как неотъемлемой части Азербайджана.

«Зангезурский коридор (Маршрут Трампа), часть которого пройдет по территории Армении, обеспечит целостную связь внутри Азербайджана и региональную экономическую интеграцию. Этот проект также расширит региональные торговые и транспортные возможности», - подчеркнул Байрамов.