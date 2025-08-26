Израиль отказался и дал ХАМАС срок

Израиль не отвечает на недавнее предложение о прекращении огня в секторе Газа, которое было поддержано палестинским движением ХАМАС. Об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари.

«Теперь мяч на стороне Израиля, который, похоже, не намерен достигать соглашения», – цитирует аль-Ансари газета The National.

Он призвал международное сообщество усилить давление на Израиль и подчеркнул, что текущие действия Тель-Авива не приведут к положительным результатам.

В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщает, что израильские власти предоставят ХАМАС время до середины сентября, чтобы согласиться на освобождение всех заложников.

«По словам помощника израильского премьера, попросившего не разглашать имя в связи с обсуждением конфиденциального вопроса, ХАМАС получит срок до середины сентября, чтобы принять перемирие, которое приведет к возвращению оставшихся 50 заложников и к ликвидации остатков структур управления и арсеналов движения», – отмечает агентство.

При этом советник предупредил, что в случае отказа Израиль завершит военные приготовления и начнет операцию по взятию под контроль города Газа.

По данным агентства, в минувшие выходные танки и пехотные подразделения ЦАХАЛ начали окружение города Газа при поддержке авиаударов. Как сообщают западные СМИ, артиллерийские обстрелы и удары с воздуха продолжались в ночь на вторник и утром: израильская армия атаковала восточные районы Газы, а также город Джебалия, расположенный севернее.