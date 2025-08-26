USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1061
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Новость дня
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Израиль отказался и дал ХАМАС срок

16:05 594

Израиль не отвечает на недавнее предложение о прекращении огня в секторе Газа, которое было поддержано палестинским движением ХАМАС. Об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари.

«Теперь мяч на стороне Израиля, который, похоже, не намерен достигать соглашения», – цитирует аль-Ансари газета The National.

Он призвал международное сообщество усилить давление на Израиль и подчеркнул, что текущие действия Тель-Авива не приведут к положительным результатам.

В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщает, что израильские власти предоставят ХАМАС время до середины сентября, чтобы согласиться на освобождение всех заложников.

«По словам помощника израильского премьера, попросившего не разглашать имя в связи с обсуждением конфиденциального вопроса, ХАМАС получит срок до середины сентября, чтобы принять перемирие, которое приведет к возвращению оставшихся 50 заложников и к ликвидации остатков структур управления и арсеналов движения», – отмечает агентство.

При этом советник предупредил, что в случае отказа Израиль завершит военные приготовления и начнет операцию по взятию под контроль города Газа.

По данным агентства, в минувшие выходные танки и пехотные подразделения ЦАХАЛ начали окружение города Газа при поддержке авиаударов. Как сообщают западные СМИ, артиллерийские обстрелы и удары с воздуха продолжались в ночь на вторник и утром: израильская армия атаковала восточные районы Газы, а также город Джебалия, расположенный севернее.

Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана
Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана новость дополнена
17:22 890
Вучич позвонил Лаврову поговорить про Косово
Вучич позвонил Лаврову поговорить про Косово
16:16 698
Великобритания перекрыла России еще один коридор
Великобритания перекрыла России еще один коридор наш комментарий
16:12 1598
Байрамов о соглашении с Арменией и роспуске Минской группы
Байрамов о соглашении с Арменией и роспуске Минской группы
16:04 1435
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве наш комментарий
14:55 2715
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
15:35 2634
С готовностью пожимать руки диктаторам
С готовностью пожимать руки диктаторам былое и думы
14:41 2177
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину главное на этот час
14:25 2331
Оказывается, Байдену помешали армяне
Оказывается, Байдену помешали армяне наш комментарий, все еще актуально
25 августа 2025, 23:48 10577
Судьба региона: схватка за Армению
Судьба региона: схватка за Армению наша аналитика
12:36 5160
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
25 августа 2025, 23:29 9283

