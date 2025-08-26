Лагерь в Ханкенди

Завершился VI Летний лагерь диаспорской молодежи, проведенный Госкомитетом Азербайджанской Республики по работе с диаспорой совместно с Фондом Гейдара Алиева. На церемонии закрытия лагеря, организованного в городе Ханкенди, выступили председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуад Мурадов и ректор Карабахского университета Шахин Байрамов. Выступавшие подчеркнули, что развитие молодежи является одним из приоритетных направлений в государственной политике, отметили особое значение этого важного мероприятия с точки зрения усиления ее национальной идентичности, расширения диаспорских сетей, ускорения процесса построения сообществ. На церемонии был показан большой видеоматериал о лагере, участникам и волонтерам из диаспоры вручены сертификаты, а победителям интеллектуальных игр – командам "Xaнкеди" и "Зафар' - подарки.

В рамках лагеря были предоставлены сведения об азербайджанских домах, созданных по инициативе президента Ильхама Алиева и при поддержке первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Руководители диаспоры подробно проинформировали о деятельности азербайджанских домов, о работе, проделанной в целях пропаганды азербайджанской культуры и реалий в странах, где они проживают, о трудностях, с которыми они столкнулись, и достигнутых успехах. Участники лагеря, покинувшие город Ханкенди с глубокими впечатлениями, поблагодарили организаторов за проведение незабываемой недели в Карабахе, куда впервые приехали. Молодежь сказала, что лагерь предоставляет хорошую возможность для получения обстоятельной информации об оккупационном, военном и поствоенном периоде Карабаха, наблюдения за возвращением жизни на освобожденные от оккупации территории, утверждением мира и справедливости в регионе. В лагере была проведена серия панельных дискуссий. Первая панель была посвящена теме "Конституция и суверенитет". Гостями панели, организованной под модераторством декана факультета гуманитарных и социальных наук Карабахского университета Эльмара Мустафаева, стали судья Конституционного суда Рашид Рзаев и судья Европейского суда по правам человека Лятиф Гусейнов.

Состоялась очередная панель под названием "Xaнкенди". В панели, проведенной под модераторством заведующей отделом Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Васили Вахидгызы, приняли участие супруга Национального героя Ширина Мирзоева, родившегося в Ханкенди - Флора Гасымова, проживающая в настоящее время в Норвегии азербайджанский музыкант из Ханкенди Арзу Рзаева, профессор Солмаз Тохиди и член Общественного совета при Государственном комитете Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев Хатира Велиева. Обсуждались и восстановительные работы на освобожденных территориях. Под модераторством заместителя председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Эльшада Алиева в панели приняли участие спецпредставитель президента в Лачинском районе Масим Мамедов, спецпредставитель президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов и исполнительный директор юридического лица публичного права "Служба строительства, восстановления и управления" в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Тельман Керимли. Панель "Внешняя политика Азербайджана и общественная дипломатия" прошла под модераторством заместителя председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Вагифа Сеидбекова. В панели приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Республике Польша Наргиз Гурбанова, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Австрийской Республике и Республике Словения, постоянный представитель Азербайджанской Республики при отделениях ОБСЕ и ООН в Вене и других международных организациях Ровшан Садыгбейли и постоянный представитель Азербайджанской Республики при Совете Европы Фахреддин Исмайлов.

Большой интерес вызвала встреча с семьями шехидов и героями Карабахской войны. Почетной гостьей панели, прошедшей под модераторством заведующего отделом Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Джавида Исмаила, была супруга шехида Апрельских боев полковника-лейтенанта Рагуфа Оруджева, руководитель Общественного объединения поддержки семей шехидов "Зафар", член Попечительского совета Фонда YAŞAT Севиндж Оруджева. В панели приняли участие мать шехида полковника-лейтенанта Видади Халилова Амина Мамедова, мать шехида майора Санана Гасымова Дурдана Гасымова, отец шехида Xагани Исмайлова Кямран Насиров, мать солдата-шехида Фархада Фархадлы Гюлюмназ Фахрадова и офицеры-герои Карабахской войны. Панель "Платформа виртуального сообщества и сетевого взаимодействия в глобальном масштабе" прошла под модераторством исполнительного директора Aссоциации организаций кибербезопасности Азербайджана Рауфа Джабарова. Гостями панели стали заведующий отделом ассоциации Али Мамедзаде, председатель правления Общественного объединения АОКА Панах Мусаев, инженер региональной системы Crowdstrike Орхан Габибзаде и учредитель AREA Academy Рахман Расулзаде. Состоялась презентация книги "Наследие Западного Азербайджана". Ведущей на церемонии являлась сотрудник Госкомитета по работе с диаспорой Эсмира Халилова. В мероприятии приняли участие гендиректор Института математики и механики Министерства науки и образования Азербайджанской Республики, академик Мисир Марданов, депутат Милли Меджлиса, член комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Сахиб Алыев, представитель рода Иреванского хана, член правления Альянса азербайджанцев Германии Амир Али Сардари Иревани, ученый-историк, член Общины Западного Азербайджана Назим Мустафа, руководитель аппарата Общины Западного Азербайджана Галиб Гасымов.