Великобритания перекрыла России еще один коридор

Великобритания сделала решительный шаг, нацелив санкционный удар по финансовым сетям, через которые Россия выстраивала обход западных ограничений. В центре внимания оказались кыргызский банк «Капитал» и его директор Кантемир Челбиев, а также криптовалютные биржи Grinex и Meer. Эти структуры, как указано в заявлении Лондона, стали частью сложного механизма, позволявшего России финансировать военные программы в обход введенных ранее ограничений. Особое внимание привлекла цифровая рублевая валюта A7A5, транзакции с которой за последние четыре месяца достигли 9,3 миллиарда долларов. Эта сумма — эквивалент конвоя с боеприпасами и топливом, только вместо грузовиков и эшелонов — миллионы цифровых переводов, скрытых в анонимных кошельках и токенах. Россия использовала криптовалюты как инструмент логистики в экономической войне: через них шли платежи за военную технику, обходились заблокированные коридоры и поддерживался ресурсный запас фронта.

Британское правительство подчеркивает, что новые меры дополняют уже существующие более чем 2700 санкций против России и направлены на подрыв «теневых финансовых каналов». Министр по санкциям Стивен Доути отметил, что попытки Москвы скрыть транзакции в «сомнительных криптосетях» являются иллюзией. Западные союзники координируют свои действия: шаг Великобритании последовал после аналогичного заявления США. Как уже сообщалось, на недавнем саммите в Вашингтоне тема борьбы с обходом санкций заняла центральное место. В этой связи официальный Лондон подчеркивает, что «сохранение давления на военную машину России» — ключевой элемент стратегии, увязанной с усилиями США по прекращению войны в Украине. Таким образом, британские санкции бьют не только по банкам и традиционным каналам финансирования, но и по новому рубежу — криптовалютным платформам, превращающимся в глобальную черную кассу для обхода международных правил. Фиксация факта вливания почти десяти миллиардов долларов в цифровые транзакции за столь короткий срок является тревожным сигналом: криптовалюты перестали быть побочным инструментом – сегодня это полноценное оружие в экономической войне.