Вучич позвонил Лаврову поговорить про Косово
16:16

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник по телефону переговорил с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщает МИД РФ.

«Рассмотрены ключевые вопросы двусторонней повестки дня, взаимодействие на международных площадках с акцентом на дальнейшем развитии сотрудничества между двумя странами в духе стратегического партнерства», - отметили в ведомстве.

Там добавили, что в ходе разговора «особое внимание уделено региональным делам с упором на ситуацию в Косово, а также вокруг Республики Сербской (Босния и Герцеговина)».

«Подтверждена обоюдная заинтересованность России и Сербии в продолжении продуктивного политического диалога», - добавили в МИД РФ.

В рамках региональной повестки, указали в МИД, были «отмечены основополагающее значение резолюции Совета Безопасности ООН 1244 в контексте косовского урегулирования и необходимость строгого выполнения всеми боснийскими сторонами Дейтонских соглашений, обеспечивающих четкие международно-правовые рамки отношений двух энтитетов и трех государствообразующих народов в Боснии и Герцеговине».

Разговор состоялся по инициативе сербской стороны, уточнили в МИД.

