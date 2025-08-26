Шахин Мустафаев об открытии коммуникаций на Южном Кавказе

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев заявил, что работы по строительству автомобильной дороги Горадиз–Джебраил–Зангилан–Агбенд выполнены на 95%. Об этом он сказал на специальном заседании Кабинета Министров, посвященном визиту президента Азербайджана Ильхама Алиева в США.
По его словам, также завершено строительство 76 из 110 км железной дороги Горадиз–Агбенд.
Вице-премьер отметил, что Азербайджан реализовал ряд инфраструктурных проектов для раскрытия своего транспортного потенциала. «В настоящее время Азербайджан продолжает реализацию новых проектов в этом направлении. Железнодорожная линия Баку–Тбилиси–Карс и Бакинский международный морской торговый порт являются ключевыми элементами этой стратегии», — добавил он.
Шахин Мустафаев также подчеркнул, что итоги визита в Вашингтон отражают растущий авторитет Азербайджана.
По его словам, этот визит подтверждает признание Азербайджана в мире в качестве надежного стратегического партнера.
«Подписание совместной декларации между Азербайджаном и Арменией — событие, вписанное в историю нашей страны. Этот документ является результатом стратегического мышления и дальновидной политики президента Ильхама Алиева», - сказал Шахин Мустафаев.
Вице-премьер отметил , что достигнутые договоренности об открытии коммуникаций в регионе имеют большое значение. «Согласно подписанному документу, стороны еще раз подтвердили важность открытия внутрирегиональных и международных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией», — заключил он.
*** 16:17
Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев заявил, что открытие Зангезурского коридора увеличит пропускную способность Транскаспийского международного транспортного маршрута (Срединный коридор) на 15 млн тонн в год. Об этом он сказал на специальном заседании Кабинета Министров, посвященном визиту президента Азербайджана Ильхама Алиева в США.
«Зангезурский коридор является стратегическим мостом, соединяющим основную территорию Азербайджана с Турцией и Центральной Азией. В то же время он станет новой артерией, связывающей Юго-Восточную Азию и Персидский залив со странами Северной Европы», — отметил Шахин Мустафаев.
Он добавил, что Зангезурский коридор станет ключевым фактором для более тесной интеграции Нахчыванской Автономной Республики с остальными регионами Азербайджана.
«Одним из важнейших аспектов достигнутых в Вашингтоне соглашений является обеспечение беспрепятственного сообщения с Нахчыванской АР. Этот коридор позволит значительно расширить экономические связи в регионе и усилит транспортное взаимодействие между Европой и Азией», — подчеркнул вице-премьер.