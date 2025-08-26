USD 1.7000
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Украинский дрон со взрывчаткой упал в Эстонии

Обломки ударного дрона со взрывчаткой обнаружены в поле деревни Корусте в Эстонии, сообщает ERR со ссылкой на департамент полиции безопасности (КАПО).

Издание пишет, что фермер нашел осколки беспилотника и воронку от взрыва днем в понедельник. Люди не пострадали. По предварительной оценке полиции, беспилотник упал на территорию Эстонии рано утром в воскресенье. Гендиректор КАПО Марго Паллосон заявил, что есть основания полагать, что это украинский дрон, сбитый с курса российскими системами РЭБ.

«Это мог быть украинский дрон, нацеленный на объекты на территории РФ, который россияне с помощью GPS-глушения и других средств электронной борьбы сбили с курса, и он отклонился в воздушное пространство Эстонии. В настоящий момент ничто не указывает на то, что это мог быть российский дрон», – сказали в департаменте полиции безопасности.

Эстонские правоохранители отметили, что это был ударный беспилотник, который мог вызвать серьезные разрушения. 

На выходных ВСУ били дронами по порту Усть-Луга в Ленинградской области, что рядом с Эстонией. Из-за падения обломков беспилотника в порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк» произошло возгорание. Всего над портом сбили десять дронов.

