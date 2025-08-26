USD 1.7000
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Два миллиона снарядов и 80 тыс. украинских бойцов к зиме

Общий объем помощи Украине со стороны Евросоюза составил около €230 млрд, до конца года планируется завершить поставку двух миллионов боеприпасов и подготовить 80 тыс. украинских военных, сообщила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер.

«Что касается поддержки Украины, то, например, сейчас мы поддержали Украину почти на €170 млрд. Кроме того, мы также выделили почти €60 млрд на нашу военную поддержку, в том числе и через Европейский фонд мира», — сказала Хиппер на брифинге.

По ее словам, ЕС также намерен до конца года поставить Украине два миллиона боеприпасов. Кроме того, добавила она, Европа реализует программу обучения, в рамках которой проходят подготовку почти 80 тыс. украинских военных.

Ранее председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне сообщил, что альянс направил Украине вооружение на сумму $50 млрд в 2024 году. В 2025-м объем помощи достиг $33 млрд, и к концу года ожидается возвращение к показателю прошлого года, добавил Драгоне.

Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана
Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана новость дополнена
Вучич позвонил Лаврову поговорить про Косово
Вучич позвонил Лаврову поговорить про Косово
Великобритания перекрыла России еще один коридор
Великобритания перекрыла России еще один коридор наш комментарий
Байрамов о соглашении с Арменией и роспуске Минской группы
Байрамов о соглашении с Арменией и роспуске Минской группы
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве наш комментарий
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
С готовностью пожимать руки диктаторам
С готовностью пожимать руки диктаторам былое и думы
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину главное на этот час
Оказывается, Байдену помешали армяне
Оказывается, Байдену помешали армяне наш комментарий, все еще актуально
Судьба региона: схватка за Армению
Судьба региона: схватка за Армению наша аналитика
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
