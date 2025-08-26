Два миллиона снарядов и 80 тыс. украинских бойцов к зиме

Общий объем помощи Украине со стороны Евросоюза составил около €230 млрд, до конца года планируется завершить поставку двух миллионов боеприпасов и подготовить 80 тыс. украинских военных, сообщила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер.

«Что касается поддержки Украины, то, например, сейчас мы поддержали Украину почти на €170 млрд. Кроме того, мы также выделили почти €60 млрд на нашу военную поддержку, в том числе и через Европейский фонд мира», — сказала Хиппер на брифинге.

По ее словам, ЕС также намерен до конца года поставить Украине два миллиона боеприпасов. Кроме того, добавила она, Европа реализует программу обучения, в рамках которой проходят подготовку почти 80 тыс. украинских военных.

Ранее председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне сообщил, что альянс направил Украине вооружение на сумму $50 млрд в 2024 году. В 2025-м объем помощи достиг $33 млрд, и к концу года ожидается возвращение к показателю прошлого года, добавил Драгоне.