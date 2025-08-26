Узбекистан изучает опыт Азербайджана в сфере пищевой безопасности

В Азербайджанском институте пищевой безопасности (АQTİ) состоялась встреча с делегацией Узбекистана, находящейся с визитом в Азербайджане. Цель визита — изучить передовой опыт Азербайджана в области пищевой безопасности и расширить сотрудничество в этой сфере.

Во время встречи гостям подробно рассказали о направлениях деятельности Института, системах пищевой безопасности, лабораторных возможностях и механизмах управления, соответствующих международным стандартам. Было отмечено, что для обеспечения пищевой безопасности в стране и охраны здоровья населения при Институте действуют специализированные лаборатории по пищевой безопасности, комплексным исследованиям, а также здоровью растений и животных. В этих лабораториях проводятся исследования показателей безопасности и качества различных пищевых продуктов. Гостям также предоставили информацию о развитии лабораторной системы в сфере пищевой безопасности, модернизации материально-технической базы и достигнутых успехах в этой области.