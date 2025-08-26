USD 1.7000
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Узбекистан изучает опыт Азербайджана в сфере пищевой безопасности

В Азербайджанском институте пищевой безопасности (АQTİ) состоялась встреча с делегацией Узбекистана, находящейся с визитом в Азербайджане. Цель визита — изучить передовой опыт Азербайджана в области пищевой безопасности и расширить сотрудничество в этой сфере.

Во время встречи гостям подробно рассказали о направлениях деятельности Института, системах пищевой безопасности, лабораторных возможностях и механизмах управления, соответствующих международным стандартам.

Было отмечено, что для обеспечения пищевой безопасности в стране и охраны здоровья населения при Институте действуют специализированные лаборатории по пищевой безопасности, комплексным исследованиям, а также здоровью растений и животных. В этих лабораториях проводятся исследования показателей безопасности и качества различных пищевых продуктов.

Гостям также предоставили информацию о развитии лабораторной системы в сфере пищевой безопасности, модернизации материально-технической базы и достигнутых успехах в этой области.

После встречи делегация ознакомилась с лабораториями АQTİ, посетила помещения, где проводятся лабораторные испытания, наблюдала за процессом исследований, а также осмотрела оборудование и приборы.

В ходе ознакомления с мобильными лабораториями было отмечено, что здесь особое внимание уделяется мобильности и оперативности. Эти лаборатории оснащены всем необходимым оборудованием для проведения различных физико-химических, микробиологических и ПЦР-исследований в соответствии с международными стандартами.

Напомним, накануне в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) также состоялась встреча с делегацией Узбекистана. В ходе встречи были представлены презентации о деятельности агентства, а также достигнута договоренность о расширении сотрудничества и продолжении обмена опытом между профильными структурами двух стран в сфере пищевой безопасности.

Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана
Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана новость дополнена
17:22 904
Вучич позвонил Лаврову поговорить про Косово
Вучич позвонил Лаврову поговорить про Косово
16:16 704
Великобритания перекрыла России еще один коридор
Великобритания перекрыла России еще один коридор наш комментарий
16:12 1610
Байрамов о соглашении с Арменией и роспуске Минской группы
Байрамов о соглашении с Арменией и роспуске Минской группы
16:04 1441
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве наш комментарий
14:55 2721
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
15:35 2636
С готовностью пожимать руки диктаторам
С готовностью пожимать руки диктаторам былое и думы
14:41 2182
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину главное на этот час
14:25 2340
Оказывается, Байдену помешали армяне
Оказывается, Байдену помешали армяне наш комментарий, все еще актуально
25 августа 2025, 23:48 10577
Судьба региона: схватка за Армению
Судьба региона: схватка за Армению наша аналитика
12:36 5164
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
25 августа 2025, 23:29 9285

