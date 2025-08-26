Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана

Разрабатывается новая Стратегия социально-экономического развития Азербайджана на 2027-2030 годы. Об этом заявил премьер-министр Али Асадов по итогам специального заседания правительства, посвященного визиту президента Азербайджана Ильхама Алиева в США. «Стратегия социально-экономического развития на 2022-2026 годы, составленная на основе Национальных приоритетов, утвержденных президентом Ильхамом Алиевым в 2021 году, успешно реализуется. Сегодня разрабатывается новая Стратегия, она охватит 2027-2030 годы», - сказал Асадов.

По словам премьер-министра Азербайджана, в настоящее время важнейшим направлением государственной политики, проводимой под руководством президента Ильхама Алиева, является проведение строительно-восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях. Премьер-министр также заявил, что после встречи в Вашингтоне начинается новый этап: «В частности, соглашение об открытии нового коридора, помимо обеспечения выхода Нахчыванской Автономной Республики из блокады и придания особого импульса ее социально-экономическому развитию, одновременно закладывает основу для региональной транспортной и экономической интеграции. Открытие коридора является новым и ответственным вызовом для правительства Азербайджана…» Глава правительства подчеркнул, что этот маршрут, который соединит Европу с Азией, полностью изменит энергетическую и транспортную карту региона, ускорит торговые связи между странами, Азербайджан как транзитная страна увеличит свои экспортные возможности и будет быстрее интегрироваться в мировую экономику. «…Мирная повестка Азербайджана формирует экономическое и политическое будущее региона. Южный Кавказ в целом превратится в остров стабильности. Все это всегда было приоритетом политики президента Ильхама Алиева», - сказал Асадов.

Премьер-министр в своем выступлении сообщил и о начале работы над подготовкой II Государственной программы «Великое возвращение» на 2027-2030 годы. Али Асадов отметил, что в рамках успешно реализуемой I Государственной программы (рассчитана на 2022-2026 годы) на освобожденных территориях проводятся масштабные восстановительные и строительные работы, формируется современная инфраструктура, создаются необходимые условия для устойчивого расселения и экономической реинтеграции региона. По словам премьер-министра, «победы, одержанные армией Азербайджана на поле боя под руководством президента Ильхама Алиева, мирная инициатива, выдвинутая Азербайджаном, были официально закреплены в Вашингтоне при участии и подписи президента США».

Али Асадов отметил, что «8 августа, вписанное золотыми буквами в историю азербайджанской дипломатии, ознаменовало собой долгий, трудный, но славный путь Азербайджана к достижению целей концепции мира, заложенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и всесторонне развитой президентом Ильхамом Алиевым в соответствии с вызовами времени». Премьер-министр отметил, что в постконфликтный период главным приоритетом внешней политики Азербайджана является обеспечение устойчивого мира, взаимное признание государственных границ и открытие коммуникационных линий: «В этом контексте документы, подписанные в Вашингтоне, имеют особое значение. С одной стороны, Азербайджан закладывает основу для долгосрочного мира с Арменией, с другой - выводит стратегическое партнерство с США на новый уровень. Это означает не только укрепление двусторонних отношений, но и дальнейшее усиление роли Азербайджана на глобальной экономической и транспортной карте региона». Совместная декларация, подписанная по итогам трехстороннего саммита в Вашингтоне с участием лидеров Азербайджана, Армении и США, демонстрирует, что мирная инициатива, выдвинутая и продвигаемая Азербайджаном на протяжении многих лет, получила широкую международную поддержку и официальное признание.