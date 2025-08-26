USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1061
Подписаться на уведомления
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Новость дня
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана

новость дополнена
17:22 905

Разрабатывается новая Стратегия социально-экономического развития Азербайджана на 2027-2030 годы. Об этом заявил премьер-министр Али Асадов по итогам специального заседания правительства, посвященного визиту президента Азербайджана Ильхама Алиева в США.

«Стратегия социально-экономического развития на 2022-2026 годы, составленная на основе Национальных приоритетов, утвержденных президентом Ильхамом Алиевым в 2021 году, успешно реализуется. Сегодня разрабатывается новая Стратегия, она охватит 2027-2030 годы», - сказал Асадов.

По словам премьер-министра Азербайджана, в настоящее время важнейшим направлением государственной политики, проводимой под руководством президента Ильхама Алиева, является проведение строительно-восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях.

Премьер-министр также заявил, что после встречи в Вашингтоне начинается новый этап: «В частности, соглашение об открытии нового коридора, помимо обеспечения выхода Нахчыванской Автономной Республики из блокады и придания особого импульса ее социально-экономическому развитию, одновременно закладывает основу для региональной транспортной и экономической интеграции. Открытие коридора является новым и ответственным вызовом для правительства Азербайджана…»

Глава правительства подчеркнул, что этот маршрут, который соединит Европу с Азией, полностью изменит энергетическую и транспортную карту региона, ускорит торговые связи между странами, Азербайджан как транзитная страна увеличит свои экспортные возможности и будет быстрее интегрироваться в мировую экономику. «…Мирная повестка Азербайджана формирует экономическое и политическое будущее региона. Южный Кавказ в целом превратится в остров стабильности. Все это всегда было приоритетом политики президента Ильхама Алиева», - сказал Асадов.

Премьер-министр в своем выступлении сообщил и о начале работы над подготовкой II Государственной программы «Великое возвращение» на 2027-2030 годы.

Али Асадов отметил, что в рамках успешно реализуемой I Государственной программы (рассчитана на 2022-2026 годы) на освобожденных территориях проводятся масштабные восстановительные и строительные работы, формируется современная инфраструктура, создаются необходимые условия для устойчивого расселения и экономической реинтеграции региона.

По словам премьер-министра, «победы, одержанные армией Азербайджана на поле боя под руководством президента Ильхама Алиева, мирная инициатива, выдвинутая Азербайджаном, были официально закреплены в Вашингтоне при участии и подписи президента США».

Али Асадов отметил, что «8 августа, вписанное золотыми буквами в историю азербайджанской дипломатии, ознаменовало собой долгий, трудный, но славный путь Азербайджана к достижению целей концепции мира, заложенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и всесторонне развитой президентом Ильхамом Алиевым в соответствии с вызовами времени».

Премьер-министр отметил, что в постконфликтный период главным приоритетом внешней политики Азербайджана является обеспечение устойчивого мира, взаимное признание государственных границ и открытие коммуникационных линий: «В этом контексте документы, подписанные в Вашингтоне, имеют особое значение. С одной стороны, Азербайджан закладывает основу для долгосрочного мира с Арменией, с другой - выводит стратегическое партнерство с США на новый уровень. Это означает не только укрепление двусторонних отношений, но и дальнейшее усиление роли Азербайджана на глобальной экономической и транспортной карте региона».

Совместная декларация, подписанная по итогам трехстороннего саммита в Вашингтоне с участием лидеров Азербайджана, Армении и США, демонстрирует, что мирная инициатива, выдвинутая и продвигаемая Азербайджаном на протяжении многих лет, получила широкую международную поддержку и официальное признание.

«Совместная декларация является не просто документом, завершающим многолетнее вооруженное противостояние двух стран, но и результатом борьбы азербайджанского народа за историческую справедливость, выражением политико-дипломатической силы и международного авторитета нашего государства», - сказал Али Асадов.

Премьер-министр отметил, что Азербайджан, самостоятельно реализовавший резолюции ООН, которые годами оставались на бумаге, восстановивший справедливость военным путем, теперь выступил автором мирного договора с Арменией, поставив политическую точку в конфликте.

«Одно из важнейших положений Совместной декларации касается открытия транспортно-коммуникационных линий в регионе. После Отечественной войны президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что должен быть обеспечен беспрепятственный наземный коридор из основной части Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику. Несмотря на все трудности, разногласия и различные позиции, это требование главы государства также было принято армянской стороной», - отметил глава правительства Азербайджана.

Али Асадов указал, что документ, подписанный в Вашингтоне, подчеркивает важность беспрепятственной и надежной связи между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. «Для этой цели предусмотрена специальная инфраструктурная инициатива, поддерживаемая США – «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Это создаст значительные изменения не только для Азербайджана, но и на экономической и геополитической карте всего региона», - отметил премьер-министр Азербайджана.

Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана
Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана новость дополнена
17:22 906
Вучич позвонил Лаврову поговорить про Косово
Вучич позвонил Лаврову поговорить про Косово
16:16 704
Великобритания перекрыла России еще один коридор
Великобритания перекрыла России еще один коридор наш комментарий
16:12 1612
Байрамов о соглашении с Арменией и роспуске Минской группы
Байрамов о соглашении с Арменией и роспуске Минской группы
16:04 1442
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве наш комментарий
14:55 2722
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
15:35 2636
С готовностью пожимать руки диктаторам
С готовностью пожимать руки диктаторам былое и думы
14:41 2183
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину главное на этот час
14:25 2341
Оказывается, Байдену помешали армяне
Оказывается, Байдену помешали армяне наш комментарий, все еще актуально
25 августа 2025, 23:48 10577
Судьба региона: схватка за Армению
Судьба региона: схватка за Армению наша аналитика
12:36 5165
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
25 августа 2025, 23:29 9285

ЭТО ВАЖНО

Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана
Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана новость дополнена
17:22 906
Вучич позвонил Лаврову поговорить про Косово
Вучич позвонил Лаврову поговорить про Косово
16:16 704
Великобритания перекрыла России еще один коридор
Великобритания перекрыла России еще один коридор наш комментарий
16:12 1612
Байрамов о соглашении с Арменией и роспуске Минской группы
Байрамов о соглашении с Арменией и роспуске Минской группы
16:04 1442
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве наш комментарий
14:55 2722
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
15:35 2636
С готовностью пожимать руки диктаторам
С готовностью пожимать руки диктаторам былое и думы
14:41 2183
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину главное на этот час
14:25 2341
Оказывается, Байдену помешали армяне
Оказывается, Байдену помешали армяне наш комментарий, все еще актуально
25 августа 2025, 23:48 10577
Судьба региона: схватка за Армению
Судьба региона: схватка за Армению наша аналитика
12:36 5165
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
25 августа 2025, 23:29 9285
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться