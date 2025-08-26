USD 1.7000
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Залили бетоном и взорвали: ЦАХАЛ уничтожил туннели ХАМАС

16:59

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила два подземных туннеля палестинского движения ХАМАС, а также ликвидировала десятки радикалов и объекты их инфраструктуры, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

«ЦАХАЛ завершил операцию по ликвидации подземных туннелей в центральной части сектора Газа… В ходе операции войска обнаружили и ликвидировали два подземных туннеля в этом районе», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что один из туннелей использовался палестинскими радикалами и был оборудован складами с оружием, помещениями для сна, кухней и санитарной зоной. По информации израильской армии, туннель был залит бетоном. Второй, протяженностью около ста метров, был взорван.

Также сообщается, что в ходе операции израильские военные нейтрализовали несколько десятков радикалов и уничтожили объекты инфраструктуры ХАМАС в центральной части сектора Газа.

Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана
Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана
17:22
Вучич позвонил Лаврову поговорить про Косово
Вучич позвонил Лаврову поговорить про Косово
16:16
Великобритания перекрыла России еще один коридор
Великобритания перекрыла России еще один коридор
16:12
Байрамов о соглашении с Арменией и роспуске Минской группы
Байрамов о соглашении с Арменией и роспуске Минской группы
16:04
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве
14:55
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
15:35
С готовностью пожимать руки диктаторам
С готовностью пожимать руки диктаторам
14:41
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину
14:25
Оказывается, Байдену помешали армяне
Оказывается, Байдену помешали армяне
25 августа 2025, 23:48
Судьба региона: схватка за Армению
Судьба региона: схватка за Армению
12:36
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
25 августа 2025, 23:29

