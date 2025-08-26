Залили бетоном и взорвали: ЦАХАЛ уничтожил туннели ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила два подземных туннеля палестинского движения ХАМАС, а также ликвидировала десятки радикалов и объекты их инфраструктуры, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

«ЦАХАЛ завершил операцию по ликвидации подземных туннелей в центральной части сектора Газа… В ходе операции войска обнаружили и ликвидировали два подземных туннеля в этом районе», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что один из туннелей использовался палестинскими радикалами и был оборудован складами с оружием, помещениями для сна, кухней и санитарной зоной. По информации израильской армии, туннель был залит бетоном. Второй, протяженностью около ста метров, был взорван.

Также сообщается, что в ходе операции израильские военные нейтрализовали несколько десятков радикалов и уничтожили объекты инфраструктуры ХАМАС в центральной части сектора Газа.