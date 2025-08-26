Армения и Британия станут стратегическими партнерами

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Армении по итогам встречи заместителя министра иностранных дел Армении Ваана Костаняна с государственным министром Великобритании по делам Европы и Северной Америки Стивеном Даути в Ереване.

Армения и Великобритания приняли решение повысить уровень двусторонних отношений до стратегического партнерства.

В ходе встречи стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере безопасности и обороны, включая будущие контакты на высоком уровне и обмен военными атташе. Особое внимание было уделено вопросам кибербезопасности и противодействия гибридным угрозам.

«Стороны договорились о дальнейшем укреплении двусторонних связей и углублении совместной работы в ключевых сферах безопасности», — отметили в МИД Армении.