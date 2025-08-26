Гянджа примет турнир по плаванию ASF Ganja Cup 2025

13 и 14 сентября во Дворце спорта Гянджи состоится турнир ASF Ganja Cup 2025. Соревнования пройдут при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики и операционной компании Bakı Şəhər Halqası (BCC), а также при организационной поддержке Федерации плавания Азербайджана (ASF).

В турнире примут участие более 200 пловцов, представляющих различные клубы. Для спортсменов, имеющих более 300 WA-баллов (бывшие FINA) и представляющих какой-либо клуб, будут покрыты расходы на транспорт (Баку – Гянджа – Баку), проживание и питание. Спортсмены, не соответствующие указанным критериям, смогут принять участие в соревнованиях по желанию, однако для них будет организован только транспорт.

Регистрация проводится по ссылке. Крайний срок подачи заявок – 9 сентября (23:59).

Напомним, Гянджа примет соревнования по плаванию и ряду других видов спорта в рамках III Игр СНГ. Торжественные церемонии открытия и закрытия состоятся на Гянджинском городском стадионе 28 сентября и 8 октября соответственно. Соревнования по плаванию пройдут во Дворце спорта с 27 сентября по 2 октября.