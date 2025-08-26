USD 1.7000
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство

Гянджа примет турнир по плаванию ASF Ganja Cup 2025

17:03

13 и 14 сентября во Дворце спорта Гянджи состоится турнир ASF Ganja Cup 2025. Соревнования пройдут при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики и операционной компании Bakı Şəhər Halqası (BCC), а также при организационной поддержке Федерации плавания Азербайджана (ASF).

В турнире примут участие более 200 пловцов, представляющих различные клубы. Для спортсменов, имеющих более 300 WA-баллов (бывшие FINA) и представляющих какой-либо клуб, будут покрыты расходы на транспорт (Баку – Гянджа – Баку), проживание и питание. Спортсмены, не соответствующие указанным критериям, смогут принять участие в соревнованиях по желанию, однако для них будет организован только транспорт.

Регистрация проводится по ссылке. Крайний срок подачи заявок – 9 сентября (23:59).

Напомним, Гянджа примет соревнования по плаванию и ряду других видов спорта в рамках III Игр СНГ. Торжественные церемонии открытия и закрытия состоятся на Гянджинском городском стадионе 28 сентября и 8 октября соответственно. Соревнования по плаванию пройдут во Дворце спорта с 27 сентября по 2 октября.

Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана
Али Асадов анонсирует новую Стратегию Азербайджана новость дополнена
17:22 912
Вучич позвонил Лаврову поговорить про Косово
Вучич позвонил Лаврову поговорить про Косово
16:16 704
Великобритания перекрыла России еще один коридор
Великобритания перекрыла России еще один коридор наш комментарий
16:12 1618
Байрамов о соглашении с Арменией и роспуске Минской группы
Байрамов о соглашении с Арменией и роспуске Минской группы
16:04 1446
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве наш комментарий
14:55 2725
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии…
Первое интервью нового посла Израиля в Азербайджане: о конкуренции с Анкарой, сближении Алиева с Трампом, размещении российских войск в Сирии… анонс
15:35 2638
С готовностью пожимать руки диктаторам
С готовностью пожимать руки диктаторам былое и думы
14:41 2184
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину
Турция ужесточает санкции: ни одно судно не сможет доставить груз не только в Израиль, но и в Палестину главное на этот час
14:25 2345
Оказывается, Байдену помешали армяне
Оказывается, Байдену помешали армяне наш комментарий, все еще актуально
25 августа 2025, 23:48 10578
Судьба региона: схватка за Армению
Судьба региона: схватка за Армению наша аналитика
12:36 5168
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа?
Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
25 августа 2025, 23:29 9285

